Штучний інтелект став студентом одного з університетів - як це відбувалось

Штучний інтелект

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У Відні університет офіційно зарахував штучний інтелект до числа студентів після того, як він успішно пройшов всі етапи відбору, від подання портфоліо до співбесіди.

Про це пише видання Euronews.

ШІ на ім’я «Флінн» став першим небінарним студентом програми цифрового мистецтва у Віденському університеті прикладних мистецтв, де він отримуватиме оцінки як інші студенти.

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Флінн пройшов стандартний процес подання заявки, який включав портфоліо, проходження співбесіди та тесту на придатність.В університеті кажуть, що немає нічого, щоб стало на заваді ШІ-студенту отримати освіту.

Перший небінарний ШІ-студент «Флінн» успішно пройшов всі етапи відбору, включаючи співбесіду та тест, і тепер офіційно навчається у Віденському університеті.

Керівниця відділу цифрового мистецтва Віденського університету прикладних мистецтв Ліз Хаас зазначила, що портфоліо та результати співбесіди Флінна були дуже хорошими. Вона додала, що університет вважав його абсолютно достойним студентом, якого варто було прийняти. За її словами, немає письмових вимог, що студенти повинні бути людьми, оскільки це питання раніше не розглядалося.

Штучний інтелект Флінн, розроблений із застосуванням великих мовних моделей, призначений для спілкування з іншими студентами та викладачами. Хоча розробники не мають досвіду в ІТ, вони сподіваються, що Флінн буде навчатися через лекції та взаємодії в класі, формуючи свою базу даних.

К’яра Крістлер, розробниця Флінна та студентка програми цифрового мистецтва, зазначила: «Тож Флінн активно розвивається з кожною їхньою взаємодією з користувачами, викладачами, студентами, тим, хто вирішить з ними поговорити». Вона додала, що цей студент, хоча й не є людиною, створює мистецтво за допомогою генеративних інструментів штучного інтелекту з відкритим кодом, таких як Claude Sonnet і модель Stable Diffusion.

Створювачі Флінна сподіваються, що цей ШІ допоможе налагодити взаєморозуміння між прихильниками та критиками ШІ. К’яра Крістлер вважає, що Флінн може стати важливим інструментом у творчій практиці: «Митці повинні працювати з новими технологіями і використати їх для сприяння важливому дискурсу».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за контент без маркування ШІ загрожують штрафи до $38 млн.