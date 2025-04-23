Штучний інтелект в Instagram перевірятиме вік користувачів: подробиці

Instagram виявлятиме підлітків за допомогою ШІ та переводитиме їх у спеціальні захищені акаунти з обмеженнями / © Freepik

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Instagram посилює захист підлітків у соцмережі. Компанія Meta застосовує нові механізми контролю, зокрема штучний інтелект, який допомагатиме автоматично виявляти неповнолітніх, що вводять фальшиві дати народження.

Про це повідомляє видання TechCrunch.

Якщо система запідозрить, що обліковий запис належить підлітку, навіть якщо там зазначено дорослий вік, його автоматично буде переведено у так званий «підлітковий акаунт». У таких профілях вбудовані обмеження на контент, коло контактів та налаштування приватності, які підлітки не зможуть змінити без згоди батьків або опікунів.

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Meta вже раніше запровадила цей тип акаунтів, і тепер розширює його застосування не лише в Instagram, але й у Facebook та Messenger. ШІ аналізуватиме активність користувачів, зокрема інтереси, дописи, привітання з днем народження, повідомлення від інших користувачів тощо, щоб визначити можливий вік людини.

Компанія також інформуватиме батьків про важливість правдивих даних в акаунтах дітей. Щоб уникнути помилок, користувачі зможуть вручну скоригувати налаштування віку.

Meta наголошує, що ініціатива відповідає на суспільне занепокоєння щодо впливу соцмереж на психіку підлітків. Згідно з дослідженням Pew Research, навіть самі підлітки все частіше усвідомлюють негативний вплив надмірного користування соціальними мережами.

Нагадаємо, Google впроваджує нову функцію безпеки в Android, яка передбачає автоматичне перезавантаження пристрою, якщо його не було розблоковано протягом трьох днів поспіль.