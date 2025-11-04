ТСН у соціальних мережах

Штучний інтелект відповів, як дожити до 140 років

Штучний інтелект проаналізував дані про довгожителів і дійшов цікавого, а водночас і тривожного висновку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Люди похилого віку

Люди похилого віку / © Freepik

Максимальна теоретична тривалість життя людини оцінюється у 120-150 років, але середній вік смерті значно нижчий. Хтось запитав у штучного інтелекту, як дожити до 140 років, і його відповідь вказала на недооцінений чинник, що суттєво скорочує тривалість життя.

Про це повідомляє Lad Bible.

Нещодавно хтось в Instagram поставив запитання штучному інтелекту про те, як дожити до 140 років, і його відповідь була доволі показовою. Звісно, ШІ — це не оракул, що знає все, але, проаналізувавши наявні дані про довгожителів, він дійшов досить цікавого (а можливо, й тривожного) висновку.

ШІ вказав, що стрес, особливо хронічний, є недооціненим чинником, який суттєво скорочує тривалість життя людини. Згідно з відповіддю, яку отримав користувач, хронічний стрес тримає організм у режимі «виживання» цілодобово.

Хоча ви навряд чи побачите «стрес» у свідоцтві про смерть, ідея, що він фізично шкодить тілу, давно не є новою.

Як саме стрес впливає на організм?

За даними Національної служби охорони здоров’я великої Британії, фізичні симптоми стресу можуть включати головний біль, запаморочення, проблеми з травленням, біль у грудях і прискорене серцебиття. Якщо це триває довго, організм зазнає постійного навантаження.

Крім того, згідно з нідерландським дослідженням 2010 року, підвищений рівень гормону стресу кортизолу пов’язують із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Це логічно, якщо згадати спосіб життя француженки Жанни Кальман, яка прожила 122 роки та 164 дні: вона курила, їла шоколад, пила вино — але водночас вела спокійне, безстресове життя, яке дозволяло собі завдяки матеріальному достатку чоловіка. Це, без сумніву, зробило життя жінки не лише довшим, а й приємнішим.

Отже, хоча поки що неможливо безмежно подовжити життя чи усунути всі генетичні хвороби, низький рівень стресу у поєднанні з принципами «блакитних зон» — такими як помірна фізична активність, збалансоване харчування з натуральних продуктів та активне соціальне життя — можуть дати людині найкращі шанси дожити до верхньої межі сучасної тривалості життя.

До слова, шведські науковці виявили, що секрет довголіття людей, які дожили до 100 років, полягає в тому, що вони «уникають хвороб», а не просто «ефективно їх переживають». Дослідження показало, що довгожителі рідше страждали на серцеві напади та інсульти. Це свідчить про «особливу модель старіння», яка, хоча й не має єдиної універсальної риси, пов’язана зі здоровою серцево-судинною системою та позитивним поглядом на життя.

