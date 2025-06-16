Штучний інтелект виявляє схожість із людським мисленням — дослідження китайських вчених

Штучний інтелект виявляє схожість із людським мисленням. / © pixabay.com

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Штучний інтелект іноді обробляє інформацію подібно до того, як це робить людський мозок — до такого висновку дійшли вчені з Китайської академії наук і Південно-Китайського технологічного університету.

Про це пише видання Independent.

Дослідження демонструє, що великі мовні моделі (LLM), зокрема ChatGPT від OpenAI та Gemini Pro Vision від Google, можуть формувати концептуальні уявлення, які перегукуються зі способом людського категоризування об’єктів.

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Науковці протестували ці моделі, запропонувавши їм виконати типове когнітивне завдання — “виключити зайве”. У відповідь ІІ створив 66 різних концептуальних вимірів для класифікації об’єктів. При цьому виявилось, що ці виміри не тільки мають структуру, схожу на ту, якою послуговується людський мозок, а й цілком піддаються логічному тлумаченню.

“Ці результати переконливо свідчать, що уявлення про об’єкти у великих мовних і мультимодальних моделях природним чином формуються за принципом, що нагадує людські концептуальні знання”, — йдеться у статті, опублікованій в Nature Machine Intelligence.

Дослідники наголошують: попри те, що системи ІІ не навчаються як люди, вони спонтанно створюють ментальні структури, близькі до людських понять.

Це відкриття ставить під сумнів поширену думку про те, що штучний інтелект лише імітує людські реакції без реального “розуміння”. Навпаки, дослідники вважають, що подібні властивості моделей можуть бути основою для створення майбутніх когнітивних систем, які ефективніше взаємодіятимуть з людиною.

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Тим часом у світі вже створюють ще більш “людиноподібні” форми штучного інтелекту. Австралійський стартап Cortical Labs нещодавно представив перший у світі біокомп’ютер, який працює на живих клітинах мозку. Пристрій, що отримав назву “тіло в коробці”, поєднує нейрони людини й миші, вирощені в лабораторії, з кремнієвими чіпами. Його мета — навчання через електричні сигнали, як у природному мозку.

Уже на ранньому етапі розробки така система продемонструвала здатність самостійно опановувати відеогру Pong. За результатами публікації в журналі Cell, нейрони адаптувались до ігрового середовища й виявили ознаки чутливості.

“Ми поєднуємо біологію з традиційною обчислювальною технікою, створюючи машину, що навчається так, як не здатен жоден звичайний комп’ютер”, — йдеться на сайті компанії Cortical Labs. “Нейрон — це самонавчальна система, створена чотирма мільярдами років еволюції”.