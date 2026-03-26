Штучний інтелект виявив рак у жінки, який не помітили лікарі

Випадок британки Івонн Кук приголомшив медичну спільноту. Штучний інтелект помітив пухлину другого ступеня там, де лікарі бачили норму. Окрім точної діагностики, нейромережі тепер пророкують «логіку» метастазування клітин.

Про це пише Lad Bible.

Кук поділилася досвідом, що вражає: експериментальна система ШІ допомогла виявити у неї рак молочної залози на дуже ранньому етапі.

«Мене запросили на плановий огляд, і там була інформація про те, що проводиться дослідницька програма із застосуванням ШІ, і що я можу відмовитися від участі, якщо захочу. Коли я прийшла, було велике оголошення про можливість відмовитися, потрібно було лише повідомити комусь із персоналу, але мені навіть не спало на думку це зробити, адже я вважаю, що завжди добре брати участь у медичних дослідженнях, якщо є така можливість», — розповіла Івонн.

Вона вирішила, що нічого не втрачає, погодившись на участь, і згодом отримала лист із повторним запрошенням. У повідомленні формулювання були досить обережними та розпливчастими — зазначалося, що інтерпретація знімків могла бути ускладненою.

Під час прийому доктор Джеральд пояснив, що аналіз мамограми за допомогою ШІ виявив деталь, яку не вдалося помітити людині. Після додаткового обстеження він підтвердив наявність невеликої пухлини другого ступеня.

Захворювання було виявлено на дуже ранньому етапі, а для уточнення типу раку провели біопсію.

«Джеральд пояснив, що саме ШІ допоміг це виявити, і я відреагувала дуже позитивно — я відчула велику вдячність за те, що моя мамограма припала саме на період дослідження і що ШІ це помітив. Я просто відчула себе дуже щасливою, і з самого початку мала позитивний настрій, який зберігала протягом усього лікування», — розповіла Кук.

Доктор Джеральд зазначив, що використання ШІ здатне підвищити ефективність діагностики раку молочної залози більш ніж на 10%. Водночас ключова роль усе одно залишається за медиками та науковцями.

Як ШІ може відстежувати поширення раку?

Штучний інтелект активно розвивається і в інших напрямах онкології. Нові дослідження демонструють, що незабаром він може допомагати відстежувати поширення хвороби, суттєво змінюючи підходи до лікування.

Завдяки роботі науковців із University of Geneva, пацієнти потенційно зможуть отримувати більш персоналізовану терапію, яка дозволить запобігати метастазам.

Як показав випадок із зіркою шоу Married at First Sight Mel Schilling, рак може поширюватися на інші органи, формуючи вторинні пухлини, зокрема в мозку, де лікування значно ускладнюється.

Професор Аріель Руїс і Альтаба пояснює, що дослідники прагнуть зрозуміти, чому одні клітини мігрують і утворюють метастази, а інші — залишаються на місці.

«Завдання полягає в тому, щоб знайти ключі до розуміння її логіки та форми. А у випадку метастазів — визначити характеристики клітин, які відокремлюються від пухлини, щоб утворити іншу в іншій частині тіла.Складність у тому, щоб визначити повну молекулярну ідентичність клітини — аналіз, який її руйнує — водночас спостерігаючи за її функцією, що вимагає, щоб вона залишалася живою», — пояснив професор.

Щоб вирішити цю проблему, вчені ізолювали та виростили пухлинні клітини в лабораторії, після чого дослідили генетичні особливості 30 різних клонів. Це дало змогу з’ясувати: метастазування залежить не від окремої клітини, а від взаємодії груп споріднених клітин.

Отримані результати завантажили в систему ШІ Mangrove Gene Signatures, яка після навчання змогла передбачати ризик метастазів і рецидиву раку товстої кишки з точністю майже 80%.

Очікується, що така система працюватиме разом із лікарями, допомагаючи оцінювати ризики для пацієнтів. Це дозволить точніше визначати необхідну інтенсивність лікування, адже такі методи, як хіміотерапія чи променева терапія, мають сильний вплив на організм.

«Ця інформація дозволить уникнути надмірного лікування пацієнтів із низьким ризиком, обмеживши побічні ефекти та зайві витрати, водночас посиливши контроль і лікування для тих, хто має високий ризик. Вона також відкриває можливість оптимізувати відбір учасників клінічних випробувань, зменшити кількість необхідних добровольців, підвищити статистичну значущість досліджень і надати терапевтичні переваги тим пацієнтам, які цього найбільше потребують», — розповів Альтаба.

Отже, штучний інтелект поступово доводить, що може стати важливим союзником у боротьбі з раком.

До слова, австралійський ІТ-підприємець Пол Конінгем за допомогою ChatGPT та інструментів машинного навчання розробив персоналізовану mRNA-вакцину для своєї собаки Розі, хворої на агресивний рак. Коли ветеринари дали тварині лише кілька місяців життя, власник самостійно ініціював геномний аналіз пухлини в університетських лабораторіях і за допомогою ШІ вирахував генетичні мутації для створення ліків. Після ін’єкцій пухлина зменшилася вдвічі, а стан собаки значно покращився.