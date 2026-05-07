Штучний інтелект "вимикає" мозок: що стається з людиною після 10 хвилин роботи з чатботом

Штучний інтелект змушує мозок лінитися / © Pixabay

Реклама

Група науковців із провідних світових університетів під час нещодавнього експерименту довела, що надмірне покладання на сучасних помічників на базі штучного інтелекту призводить до стрімкої втрати навичок самостійного вирішення проблем у користувачів.

Як нейромережі непомітно змушують нас делегувати свої розумові процеси машинам та до яких наслідків це призводить на практиці, пише Gizmodo.

Експеримент із раптовим вимкненням

Щоб перевірити, як штучний інтелект впливає на здатність мислити, дослідники розділили учасників на дві групи. Одна виконувала математичні та текстові завдання самостійно, а іншій допомагав сучасний чатбот. Головна хитрість експерименту полягала в тому, що на останніх трьох запитаннях цифрову підказку в учасників раптово забирали без жодного попередження, залишаючи їх сам на сам із завданням.

Реклама

Результати виявилися приголомшливими. Поки штучний інтелект працював, група з чатботом вирішувала завдання значно швидше та точніше. Проте щойно помічник зник, успішність цих людей миттєво впала на 20% порівняно з тими, хто від початку думав власною головою. Ба більше, кількість пропущених запитань зросла майже вдвічі — учасники настільки розслабилися, що просто відмовлялися навіть пробувати шукати відповідь самостійно.

Підказки замість готових відповідей

Цікаво, що найбільший спад розумової активності спостерігався у тих людей, які просили в нейромережі одразу готові рішення. Натомість учасники, які використовували штучний інтелект обережно, лише як інструмент для отримання невеликих підказок, майже не втратили своєї кмітливості порівняно з контрольною групою. Найбільше науковців стурбував той факт, що для такої втрати навичок вистачило сесії тривалістю всього у 10 хвилин.

Автори дослідження наголошують, що така тенденція є загальною і не залежить від типу завдань. Ці висновки підтверджують і попередні спостереження: наприклад, минулорічні тести показали, що офісні працівники починають працювати значно гірше без звичної підтримки штучного інтелекту. Схожа ситуація спостерігалася навіть у медицині, де лікарі краще виявляли ризик раку за допомогою машин, але їхні власні навички діагностики помітно погіршувалися, щойно програму вимикали.

Нагадаємо, Маск заявив, що штучний інтелект може вбити людство. Мільярдер назвав себе останньою лінією оборони нашої цивілізації проти агресивного ШІ під час виступу в суді.

Реклама

Новини партнерів