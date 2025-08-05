Штучний інтелект спричинить масову втрату робочих місць: який прогноз експерта

Штучний інтелект загрожує робочим місцям / © Pixabay

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Штучний інтелект (ШІ) може ліквідувати значну кількість робочих місць вже до кінця цього десятиліття. Такий прогноз озвучив Мо Гавдат, колишній бізнес-директор Google X, у новому випуску подкасту Стівена Бартлетта «Щоденник гендиректора» (Diary of a CEO).

Про це повідомляє Futurism.

За словами Гавдата, людство зараз перебуває в «ері розширеного інтелекту», де люди та ШІ ще можуть працювати разом. Однак він попереджає, що вже у 2027 році штучний інтелект занурить суспільство в стан соціального хаосу та економічної нерівності на понад десятиліття. Екскерівник Google X також прогнозує масову втрату робочих місць.

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«Наступні 15 років будуть пеклом, перш ніж ми потрапимо до раю», — заявив Мо Гавдат.

Цей прогноз підкріплюється дослідженням Microsoft, яке визначило 20 професій, що є найбільш вразливими до заміни штучним інтелектом. Аналіз, проведений Microsoft, виявив неочікувані тенденції на ринку праці, що можуть бути спричинені розвитком штучного інтелекту. Згідно з дослідженням, найбільше ризикують бути заміненими ШІ такі професії, як перекладачі, історики, торгові представники, письменники, автори та працівники служби підтримки клієнтів.

Водночас, найменш вразливими до автоматизації виявилися професії, що вимагають ручної праці та фізичних навичок: оператори важкої техніки та моторних човнів, домогосподарки, покрівельники, масажисти та посудомийники.

Таким чином, головний висновок дослідження полягає в парадоксі: низькооплачувані та орієнтовані на ручну працю професії значно рідше будуть автоматизовані, ніж ті, що відповідають експертизі великих мовних моделей чат-ботів зі штучним інтелектом. Це означає, що ШІ швидше замінить «білих комірців», ніж «синіх».

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Однак, до цих результатів слід ставитися з певною обережністю. Важливо враховувати, що компанія Microsoft має значні інвестиції у сферу штучного інтелекту, а отже, її співробітники можуть бути зацікавлені у тому, щоб представити технологію в максимально привабливому світлі. Це потенційно може призвести до переоцінки реальних можливостей генеративного штучного інтелекту та його впливу на ринок праці.

Нагадаємо, глава Meta заявив, що окуляри з підтримкою ШІ можуть стати вирішальними для майбутнього, а ті, хто їх не матиме, опиняться в програші.