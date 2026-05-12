Жінки посідають понад 80% робочих місць у сферах, найбільш вразливих до впливу штучного інтелекту (ШІ). Ці висновки викликають занепокоєння щодо майбутнього працевлаштування, особливо для жінок у вразливих професіях.

Про це пише UNILAD з посиланням на нове дослідження.

Як ШІ загрожує жінкам на роботі

Дослідження під назвою AI and Emerging Risks for Women Workers виявило, що понад вісім з десяти працівників у професіях, які найбільше піддаються ризику через ШІ, є жінками. Особливо це стосується ролей, таких як секретарки, офісні працівниці та рецепціоністки. Така концентрація жінок у вразливих сферах може посилити вже наявну нерівність на ринку праці. Через це підвищується соціальна і економічна нестабільність для цих груп.

«AI починає змінювати американські робочі місця у час, коли ми все ще боремося за рівність та справедливість для жінок», — зазначила Джоселін Фрай, президентка Національного партнерства за права жінок і сімей.

Необхідність законодавчого захисту

Спеціалісти наголошують, що зараз працівники часто стикаються з впровадженням ШІ без достатніх заходів захисту їхніх прав. Тетяна Голдман, старша експертка у сфері прав жінок, підкреслює:

«Законодавці мають можливість і відповідальність встановити чіткі правила, які підтримують відповідальне впровадження ШІ та захищають працівників від шкоди».

Водночас, хоча ШІ змінює робочі процеси, поки що немає жодної професії, яка була б абсолютно захищеною від його впливу. Важливо зосередитись на тих людських навичках, які залишаються незамінними у конкретних галузях і не можуть бути повністю замінені технологіями.

