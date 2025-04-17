Штучний інтелект залишить без роботи людей двох професій

Штучний інтелект / © pixabay.com

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Штучний інтелект уже найближчим часом може повністю замінити людей, які займаються юриспруденцією та рекрутерством.

Таку думку висловив генеральний партнер венчурної компанії Benchmark Віктор Лазарте в епізоді подкасту "Twenty Minute VC", повідомляє Business Insider.

Він вважає, що уже через три роки ШІ створюватиме величезну конкуренцію для молодих юристів, які на початку своєї професійної кар’єри часто виконують чорнову рутинну роботу, з якою краще справляється ШІ.

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Тому він радить студентам юридичних факультетів набувати тих небагатьох навичок, які поки що не може замінити штучний інтелект.

За словами Лазарте, ШІ також може витіснити з професії рекрутерів.

Уже тепер HR та рекрутингові команди дедалі частіше використовують інструменти штучного інтелекту на різних етапах процесу найму – від перегляду резюме до формування шортлистів кандидатів на певні посади.

Невдовзі деякі моделі будуть краще і ефективніше проводити співбесіди з кандидатами.

Зменшення кількості офісних працівників призведе до скорочення витрат, а застосування ШІ - до зростання продуктивності. Це дозволить компаніям, які використовуватимуть ШІ, отримувати надприбутки.

При цьому, як вважає Лазарте, вплив штучного інтелекту не обмежиться лише офісом.

"Досить скоро у нас буде додаток, який просто скаже нам, що робити цілий день – і нам це сподобається. Ми будемо слухатися машин", – припустив він.

Нагадаємо, співзасновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що прогрес у галузі штучного інтелекту (ШІ) значно зменшить роль людини в багатьох традиційних сферах, включаючи медицину та освіту.