Штучний інтелект "завалив" головоломку, яку людина може розв’язати за секунди

Штучний інтелект / © pixabay.com

Реклама

Попри успіхи у складних завданнях — від шахів до Го — сучасні системи штучного інтелекту часто «спотикаються» на простих логічних іграх, із якими людина може впоратися за секунди. Це ще раз демонструє розрив між вузьким інтелектом машин і тим, що називають загальним штучним інтелектом (ЗШІ), тобто здатністю навчатися та узагальнювати досвід із мінімальної кількості прикладів.

Про це пише Т4.

Щоб перевірити цю здатність, 2019 року дослідник Франсуа Шолле створив ARC — Корпус абстракції та міркування. Тест складається з невеликих завдань із кольоровими сітками, де потрібно розкрити приховане правило та застосувати його на нових прикладах.

Реклама

Як зазначає президент Фонду премії ARC Грег Камрадт, цей інструмент показує, наскільки добре модель здатна вчитися в межах обмеженого завдання, але не є безпосереднім мірилом ЗШІ. Він пояснює: поки існують завдання, які легко вирішує людина, а ШІ — ні, говорити про досягнення загального штучного інтелекту передчасно.

Особливість ARC полягає у тому, що він доступний звичайним людям. Наприклад, у тестуванні середній показник за участю 400 добровольців становив 66%, а в сукупності їхні відповіді охопили всі правильні рішення. Водночас для провідних ШІ-моделей ці головоломки залишаються майже непосильними, адже людина може засвоїти нову навичку лише з одного-двох прикладів, тоді як алгоритми потребують набагато більше даних.

Щоб ще точніше перевіряти межі ШІ, Фонд премії ARC запускає нову версію випробування — ARC-AGI-3. Замість сіток тут використано інтерактивні відеоігри з двовимірними піксельними головоломками. Кожна зі 100 ігор тренує конкретну «мінінавичку», змушуючи учасника — чи то людину, чи машину — планувати, досліджувати й пристосовуватися до нових умов. На відміну від стандартних ігрових бенчмарків, що дозволяють ШІ безліч тренувальних симуляцій, тут кожна ситуація унікальна.

Приклад головоломки ARC-AGI-1 / © Т4

Результати внутрішніх перевірок виявилися невтішними для ШІ: жодна система не змогла пройти навіть перший рівень. Це підтверджує висновок, що попри стрімкий прогрес, штучний інтелект ще далекий від людської універсальності та гнучкості.

Реклама

До слова, страх перед гіпотетичним загальним штучним інтелектом — технологією, здатною виконувати завдання на рівні людини — змушує студентів елітних американських університетів кидати навчання. Вони побоюються, що ЗШІ може з’явитися вже за кілька років і становитиме загрозу як для їхньої кар’єри, так і для існування людства.