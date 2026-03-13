Штучний інтелект змушує людей працювати довше: шокувальні результати дослідження

Штучний інтелект / © Associated Press

Масове впровадження штучного інтелекту у бізнес-процеси мало стати панацеєю від перепрацювань та рутини. Проте масштабне дослідження продемонструвало зворотний ефект: нейромережі не зменшують навантаження на працівників, а повністю перекроюють його, змушуючи людей затримуватися на роботі.

Про це пише ActivTrak.

Фахівці провели колосальну роботу, проаналізувавши 443 мільйони робочих годин, які напрацювали 164 тисячі співробітників із різних сфер.

Як штучний інтелект змінює структуру робочого дня

Згідно з отриманими даними, інтеграція штучного інтелекту докорінно змінює те, як люди розподіляють свій час в офісі. Очікувалося, що ШІ візьме на себе автоматизацію процесів, звільнивши години для креативу чи відпочинку. Натомість результати виявилися іншими.

Після впровадження нейромереж час, який працівники почали витрачати на комунікації, збільшився більш ніж удвічі. Водночас використання різноманітних бізнес-систем зросло на вражаючі 94 відсотки.

Найбільш тривожним сигналом для роботодавців стало падіння рівня зосередженості. За даними аналітиків, час глибокої концентрації співробітників (так званий «deep work») зменшився на 9 відсотків. Працівники стали частіше відволікатися на налаштування промптів, перевірку згенерованих даних та комунікацію з інструментами ШІ.

Дослідження розвінчує головний міф про те, що нейромережі дарують працівникам додатковий вільний час. На практиці все відбувається з точністю до навпаки.

Аналітика ActivTrak свідчить: користувачі штучного інтелекту працюють у середньому на 8 хвилин довше протягом робочого дня, ніж їхні колеги, які не користуються подібними технологіями.

Попри це, цифровізація робочих місць триває стрімкими темпами. На сьогодні вже 80 відсотків співробітників активно використовують штучний інтелект у своїх щоденних завданнях.

Нові виклики для менеджменту та ризик вигорання

Зібрана статистика вказує на те, що штучний інтелект швидше змінює саму природу та структуру робочого часу, аніж призводить до реального зниження загального навантаження на персонал.

Експерти наголошують, що така тенденція створює серйозні виклики для керівників компаній. Відтепер менеджменту доведеться шукати нові шляхи для балансування між продуктивністю, яку вимагають сучасні бізнес-реалії, та захистом співробітників від професійного вигорання, що може виникнути через постійну взаємодію з нейромережами та збільшення робочого дня.

