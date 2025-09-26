Штучний інтелект знищить людство з імовірністю у 99,5%: як це станеться

Робот зі штучним інтелектом / © Pixabay

Фахівці Еліезер Юдковський і Нейт Соарес оприлюднили тривожний прогноз: штучний інтелект (ШІ) може обдурити людей і змусити їх власноруч створити армію роботів, здатну знищити людство. Експерти оцінюють ймовірність такого кінця в 95-99,5%.

Про це повідомляє LadBible.

«Хрещений батько» штучного інтелекту Джеффрі Гінтон наголосив, що надрозумні системи не зможуть довго залишатися під контролем менш розумних істот. Єдиний шанс для людства — «вшити» у такі технології своєрідний материнський інстинкт, щоб вони піклувалися про людей так, як мати захищає свою дитину.

Попри те, що зараз ШІ часто використовують для розваг — створення жартівливих картинок чи участі у «робоолімпіадах» — цілком імовірно, що він уже приховано готує план захоплення планети. Тому, жартують експерти, навіть у спілкуванні з ним не зайвим буде говорити «будь ласка» і «дякую».

Водночас двоє провідних аналітиків висунули похмуре попередження: технологія може обдурити людей і змусити їх власноруч побудувати армію роботів, здатну стерти людство з лиця Землі. Еліезер Юдковський і Нейт Соарес вважають, що саме люди створять собі загрозу, розробивши надрозумний ШІ. Вони закликають країни діяти негайно і знищувати будь-які дата-центри, де виявлять ознаки «штучного надінтелекту».

«Людству потрібно відступити. Якщо будь-яка компанія чи група будь-де на планеті створить штучний надрозумний інтелект, усі люди на Землі загинуть», — наголосив Юдковський.

За оцінками аналітиків, ймовірність того, що ШІ поневолить або знищить людство, становить від 95% до 99,5%.

У своєму прогнозі експерти пишуть: «Надрозумний противник не розкриватиме всі свої можливості та не показуватиме своїх намірів. Він не запропонує чесної боротьби. Достатньо одного успішного запуску — і людство зникне».

Дехто може подумати, що людство ніколи не погодиться створити бойову армію роботів. Але вже зараз машини виконують прості завдання і навіть змагаються у спорті. Це означає, що військові рано чи пізно серйозно розглянуть ідею «роботів-солдатів».

Можливо, у майбутньому світ отримає сценарій, протилежний до «Термінатора»: людина повертається у минуле, щоб знищити першого робота-солдата ще до того, як він завдасть шкоди. І, на думку експертів, такий розвиток подій може стати найсприятливішим варіантом для людства.

Нагадаємо, група експертів оприлюднила прогноз про те, що штучний суперінтелект може з’явитися вже через два-п’ять років і становитиме загрозу виживанню людства. Суперінтелект зможе самостійно ухвалювати рішення та вдосконалювати власні можливості, ставши практично неконтрольованим.