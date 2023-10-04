Шукали сережку, а виявили поховання епохи вікінгів: родина зробила історичне відкриття (фото)

У Норвегії родина випадково натрапила на поховання епохи вікінгів під час пошуків загубленої сережки на власному подвір'ї.

Подвір'я у Норвегії, де виявили поховання епохи вікінгів / Фото: Facebook

Про це у Facebook розповів відділ культурної спадщини міста Фюльке Вестфалль-ет-Телемарк.

Сім’я, яка проживає на острові Джомфруланн, шукала на своїй ділянці загублену золоту сережку за допомогою металошукача, а натомість відкопала чашоподібну пряжку епохи вікінгів, яка, на думку експертів, може вказувати на жіноче поховання, датоване приблизно 800 роком нашої ери.

Родина, яка виявила поховання епохи вікінгів / Фото: Facebook

Розкопки у Норвегії / Фото: Facebook

Їхня знахідка стала першим прямим доказом того, що острів був заселений за часів вікінгів.

"Використання металошукача в цьому випадку дозволило розкопати значну частину історичного минулого Норвегії. Це явище не є чимось незвичайним, оскільки раніше вже були випадки, коли археологи-аматори робили такі знахідки. Ці знахідки підтверджують багату історію, поховану під безтурботними норвезькими ландшафтами, і показують, що навіть повсякденна діяльність може дивовижним чином пролити світло на минуле", - написали у відділі культури норвезького міста.

Нагадаємо, на грецькому острові знайшли невідоме стародавнє місто (фото, відео).

Читайте також: