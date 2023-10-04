Шукали сережку, а виявили поховання епохи вікінгів: родина зробила історичне відкриття (фото)

Норвезька сім'я виявила поховання епохи вікінгів під час пошуків загубленої сережки.
У Норвегії родина випадково натрапила на поховання епохи вікінгів під час пошуків загубленої сережки на власному подвір'ї.
Про це у Facebook розповів відділ культурної спадщини міста Фюльке Вестфалль-ет-Телемарк.
Сім’я, яка проживає на острові Джомфруланн, шукала на своїй ділянці загублену золоту сережку за допомогою металошукача, а натомість відкопала чашоподібну пряжку епохи вікінгів, яка, на думку експертів, може вказувати на жіноче поховання, датоване приблизно 800 роком нашої ери.
Їхня знахідка стала першим прямим доказом того, що острів був заселений за часів вікінгів.
"Використання металошукача в цьому випадку дозволило розкопати значну частину історичного минулого Норвегії. Це явище не є чимось незвичайним, оскільки раніше вже були випадки, коли археологи-аматори робили такі знахідки. Ці знахідки підтверджують багату історію, поховану під безтурботними норвезькими ландшафтами, і показують, що навіть повсякденна діяльність може дивовижним чином пролити світло на минуле", - написали у відділі культури норвезького міста.
Нагадаємо, на грецькому острові знайшли невідоме стародавнє місто (фото, відео).
Читайте також: