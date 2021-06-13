Шукали ядерну зброю — натрапили на китів: вчені знайшли нову популяцію тварин

Китів видав їхній спів.

Вчені з Університету Нового Південного Уельсу, що в Австралії, виявили раніше невідому популяцію синіх китів завдяки даним Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Про це інформує університет, — пише "Інтерфакс".

Китів видало їх спів, яке було зафіксовано гідрофонами організації, покликаної стежити, в тому числі за можливими підводними випробуваннями ядерної зброї.

"Ми виявили цілу нову групу карликових синіх китів прямо посеред Індійського океану. Ми не знаємо, скільки китів в цій групі, але підозрюємо, що їх багато, по величезній кількості звуків, які ми чуємо", — заявив старший автор дослідження, професор Університету Нового Південного Уельсу Трейсі Роджерс.

Вчені виявили пісню кита, яка раніше була ідентифікована в записах. Вивчивши структуру пісні, частоту і темп, дослідники зрозуміли, що вона належить групі карликових синіх китів, але не відноситься ні до однієї з груп, раніше записаних в цьому районі. Якщо візуальні спостереження підтвердять наявність нової популяції, вона стане п'ятою популяцією карликових синіх китів, виявленої в Індійському океані.

Карликові сині кити — найменші представники сімейства синіх китів, вони можуть досягати 24 метрів в довжину. Пісні китів можна почути на відстані до 500 км.

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