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Шуковальне відкриття: під льодовиками Антарктиди знайдена унікальна екосистема (фото)

Шуковальне відкриття: під льодовиками Антарктиди знайдена унікальна екосистема (фото)

Дослідницьке судно Falkor. Фото: Schmidt Ocean Institute

Після відколу айсберга біля Антарктиди дослідники виявили неймовірну екосистему.

13 січня біля узбережжя Антарктиди від шельфового льодовика відколовся величезний айсберг, довжина якого становила близько 46 кілометрів. Цей процес дозволив дослідникам отримати доступ до ділянки океану, яка десятиліттями була прихована від сонячного світла.

Про це повідомило видання The Washington Post.

Команда дослідників на борту судна "Falkor" вирушила в експедицію, щоб дослідити морське дно під цією новою відкритою територією. Спочатку вчені не очікували великої кількості життя через відсутність сонячного світла, однак результати дослідження їх здивували. Під льодовиком виявлено багатий підводний світ, включаючи гігантських морських павуків, восьминогів, крижаних риб, корали та губки, які, можливо, існують сотні років.

Щупальця одинокого гідроїду. Фото: Schmidt Ocean Institute / ©
Щупальця одинокого гідроїду. Фото: Schmidt Ocean Institute
Велика губка. Фото: Schmidt Ocean Institute / ©
Велика губка. Фото: Schmidt Ocean Institute
Восьминіг. Фото: Schmidt Ocean Institute / ©
Восьминіг. Фото: Schmidt Ocean Institute

Вчені впевнені, що експедиція вчених до найглибших ділянок Антарктики принесе десятки нових видів. Це відкриття не лише вражає своєю здатністю життя пристосовуватися до екстремальних умов, а й надає важливу інформацію про те, як глибоководні організми можуть реагувати на зміни клімату.

Стебло глубоководного коралла. Фото: Schmidt Ocean Institute / ©
Стебло глубоководного коралла. Фото: Schmidt Ocean Institute
Медуза-шолом. Фото: Schmidt Ocean Institute / ©
Медуза-шолом. Фото: Schmidt Ocean Institute

Дослідники використовували дистанційно керований апарат для збору зразків та фотографування морського дна, зокрема в районі моря Беллінсгаузена. Важливим аспектом є те, як багата екосистема може існувати під товстим льодовим покривом, де відсутнє сонячне світло для фотосинтезу.

Гігантське фантомне желе. Фото: Schmidt Ocean Institute / ©
Гігантське фантомне желе. Фото: Schmidt Ocean Institute
Крихкі зірки піднімаються на губку. Фото: Schmidt Ocean Institute / ©
Крихкі зірки піднімаються на губку. Фото: Schmidt Ocean Institute

Тепер вченим належить провести тривалий аналіз зібраних зразків, щоб точно ідентифікувати нові види.

Нагадаємо, астрономи знайшли кисень у найвіддаленішій галактиці.

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