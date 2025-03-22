Шуковальне відкриття: під льодовиками Антарктиди знайдена унікальна екосистема (фото)

13 січня біля узбережжя Антарктиди від шельфового льодовика відколовся величезний айсберг, довжина якого становила близько 46 кілометрів. Цей процес дозволив дослідникам отримати доступ до ділянки океану, яка десятиліттями була прихована від сонячного світла.

Про це повідомило видання The Washington Post.

Команда дослідників на борту судна "Falkor" вирушила в експедицію, щоб дослідити морське дно під цією новою відкритою територією. Спочатку вчені не очікували великої кількості життя через відсутність сонячного світла, однак результати дослідження їх здивували. Під льодовиком виявлено багатий підводний світ, включаючи гігантських морських павуків, восьминогів, крижаних риб, корали та губки, які, можливо, існують сотні років.

Щупальця одинокого гідроїду. Фото: Schmidt Ocean Institute

Велика губка. Фото: Schmidt Ocean Institute

Восьминіг. Фото: Schmidt Ocean Institute

Вчені впевнені, що експедиція вчених до найглибших ділянок Антарктики принесе десятки нових видів. Це відкриття не лише вражає своєю здатністю життя пристосовуватися до екстремальних умов, а й надає важливу інформацію про те, як глибоководні організми можуть реагувати на зміни клімату.

Стебло глубоководного коралла. Фото: Schmidt Ocean Institute

Медуза-шолом. Фото: Schmidt Ocean Institute

Дослідники використовували дистанційно керований апарат для збору зразків та фотографування морського дна, зокрема в районі моря Беллінсгаузена. Важливим аспектом є те, як багата екосистема може існувати під товстим льодовим покривом, де відсутнє сонячне світло для фотосинтезу.

Гігантське фантомне желе. Фото: Schmidt Ocean Institute

Крихкі зірки піднімаються на губку. Фото: Schmidt Ocean Institute

Тепер вченим належить провести тривалий аналіз зібраних зразків, щоб точно ідентифікувати нові види.

Нагадаємо, астрономи знайшли кисень у найвіддаленішій галактиці.

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