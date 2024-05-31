Швейцарські вчені створили новий вид шоколаду: який він на смак

Швейцарські вчені винайшли абсолютно новий вид шоколаду, який зроблений з так званого "како-желе".

Про це пише New Atlas.

У цій новій суміші вчені використовували більше плодів какао, що зробило шоколад кориснішим та екологічно безпечнішим.

Як відомо, шоколад виготовляється з какао-бобів, які змішуються з невеликою кількістю м'якоті плоду. Після какао-масу змішують із цукром, сухим молоком та іншими інгредієнтами. Кількість цукру залежить від того, наскільки темний шоколад.

Науковці вирішили використати, а не викидати м'якоть плоду та внутрішню оболонку лушпиння, яка називається ендокарпій. Усе це змішали, щоб отримати "какао-желе", яке вийшло настільки солодким, що може повністю замінити цукор у більшості рецептів шоколаду.

Щоправда, дослідникам довелося витратити деякий час на пошук правильної комбінації інгредієнтів. Велика кількість какао-желе зробила шоколад грудкуватим, але менша кількість означала, що шоколад буде недостатньо солодким.

В отриманому шоколаді також містилося на 20% більше клітковини, а також на 30% менше насичених жирів, ніж у середньому європейському темному шоколаді.

Перш ніж новий шоколад з'явиться на полицях у магазинах, знадобиться модернізувати інфраструктуру виробництва. Наприклад, фермерам, які вирощують какао, знадобиться обладнання для сушіння матеріалів для виготовлення желе. Виробники ж шоколаду повинні будуть мати можливість включити "какао-желе" у свої робочі процеси.

Раніше дослідники повідомили, що більшість людей можуть насолоджуватися темним шоколадом у помірних кількостях. Однак він підходить не всім. Тим, хто страждає на алергію, кислотний рефлюкс, мігрені або чутливий до кофеїну, слід бути обережними. Також слід пам'ятати про можливий вміст важких металів, що підкреслює важливість поміркованості.

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