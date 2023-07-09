Швидкість приголомшлива: китайський супутник передав інформацію лазером

Нова розробка Китаю дозволить вирішити проблему затримок у передачі даних супутникового спостереження на Землю.

Китайський супутник дистанційного зондування Землі "Цзілінь-1" успішно передав дані на Землю за допомогою стабільного лазерного зв'язку.

Про це повідомляє SpaceNews з посиланням на компанію Chang Guang Satellite Technology (CGST), яка є провідним розробником і оператором супутників Китаю.

Технологія була випробувана у співпраці з Інститутом аерокосмічних інформаційних досліджень (AIR) Китайської академії наук. Для цього використали супутник "Цзілінь-1" і наземну станцію стеження. Під час випробувань було досягнуто приголомшливої швидкості з'єднання – 10 гігабіт на секунду (Гбіт/с).

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Така швидкість удесятеро перевершує попередній рекорд CGST у 1 Гбіт/с, досягнутий за допомогою радіочастотної передачі.

Головний конструктор зонда Чень Шаньбао зазначив, що ця розробка дозволить вирішити проблему затримок у передачі даних супутникового спостереження на Землю і, як очікується, матиме позитивний вплив на різні ключові галузі промисловості.

Нагадаємо, космічні сили США мають намір запустити групу супутників для відстеження китайських або російських космічних апаратів, які потенційно можуть вивести з ладу або пошкодити американські орбітальні об’єкти.

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