Швидко вирішує побутові завдання: жінка вживила собі під шкіру 25 чипів і розповіла про відчуття

Програмістка Міана Віндалл із США вживила собі під шкіру 25 різноманітних імплантатів: від звичайних магнітів до RFID-технологій. Тепер вона ділиться враженнями та відчуттями.

Про це йшлося під час конференції з безпеки DEF CON.

Там Віндалл розповіла про свій досвід програмування імплантатів для особистого використання, до прикладу, для сканування в її колишньому офісі.

Технологія RFID заснована на скануванні, як у проїзних до метрополітену або система оплати за допомогою дотику.

Віндалл каже, що її чипи допомагають швидко вирішувати й інші побутові завдання. Найчастіше – для ідентифікації: у перепустках, ключах від під'їзду, автомобіля та іншого. Коли вона хоче піти ввечері до клубу й не брати з собою сумку та ключі, повернутися додому не складе труднощів — спеціальний замок зчитує мітку під її шкірою і відчиняє двері.

Дівчина розповідає, що далеко не кожний з імплантатів під шкірою буде корисним. Ба більше, вже після вживлення імплант може вийти з ладу або відв'язатися від замка. У неї самої є кілька таких чипів, які не завдають шкоди організму, але й користі від них ніякої.

Нагадаємо, німецька компанія BMW готує для електрокарів батареї сімейства Neue Klasse. Першим акумулятори нового покоління отримає електричний автомобіль BMW 3-Series.

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