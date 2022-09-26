Швидко збільшується: у Тихому океані виник новий острів

У південно-західній частині Тихого океану виник новий острів. Він розташований на підводній горі Хоум-Риф у районі центральних островів Тонга.

Один із підводних вулканів прокинувся в цьому місці 10 вересня, викинувши лаву, пару та попіл. За 11 годин після того, як вулкан почав вивергатися, над поверхнею води з’явився новий острів.

Про це пише CNN.

За даними NASA, новонароджений острів швидко зростає. Дослідники з Геологічної служби Тонга 14 вересня підрахували, що острів займає лише 4 000 квадратних метрів, але до 20 вересня його розмір збільшився до 24 тис квадратних метрів.

Острови, створені підводними вулканами, недовговічні, кажуть у NASA. Але іноді такі острови можуть існувати роками або навіть десятиліттями.

Раніше стало відомо, що в Атлантичному океані - на глибині понад 700 метрів - з дна піднімаються структури у вигляді стін і стовпів. Ця місцевість називається гідротермальним полем "загублене місто".

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