Шимпанзе шокують біологів раціональним мисленням: дослідження ставить під сумнів унікальність людини
Опубліковане дослідження показало, що шимпанзе здатні до раціонального мислення та перегляду своїх переконань, зважуючи докази.
Здатність до раціонального мислення довго вважалася унікальною рисою людини, як стверджував ще Арістотель. Проте нове дослідження показало, що шимпанзе не лише ухвалюють рішення на основі доказів, але й практикують раціональні стратегії перегляду переконань, які раніше асоціювалися лише з дітьми віком близько чотирьох років.
Матеріал оприлюднило видання Popular Science.
Дослідники із заповідника шимпанзе острова Нгамба в Уганді провели експеримент, пропонуючи приматам дві коробки: одну з їжею, іншу — порожню. Шимпанзе спочатку отримували початкову підказку, а потім послідовно — підказки різної сили, що вказували, де перебуває їжа.
Ханна Шлейхауф, доцент кафедри психології розвитку в Утрехтському університеті та співавтор дослідження, пояснила результати:
"Коли початкові докази були переконливими, шимпанзе дотримувались свого початкового вибору; коли нові докази явно переважували перші, вони змінювали свій вибір".
Використовуючи комп'ютерні моделі, вчені підтвердили, що реакції шимпанзе відповідали раціональним стратегіям перегляду переконань, а не просто перевазі нещодавно отриманим даним.
Найбільш приголомшливим відкриттям стала метакогнітивна чутливість приматів до фактів.
"Вони не лише коригували свій вибір, а й робили це засобами, які дозволяють припустити, що вони відстежували доказову базу своїх переконань", — додала Шлейхауф.
Це вказує на те, що перегляд переконань, заснований на зважуванні доказів — ключова ознака раціональності, яка довгий час вважалася виключно людською рисою — присутній і у шимпанзе.