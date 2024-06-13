"Сигнал з Марса" вдалося розшифрувати: земляни готуються до спілкування з інопланетянами

Рік тому перед землянами постав "інопланетний виклик": кілька обсерваторій отримали зашифроване послання з космосу, яке було необхідно розшифрувати. Це послання справді надійшло з іншої планети, але створила його Даніела де Пауліс, художниця-резидент інституту SETI, з метою змоделювати сигнал інопланетної цивілізації.

Про це пише IFLScience.

Інститут SETI [англ. search for extraterrestrial intelligence – "пошук позаземного розуму"] – це американська науково-дослідна організація, завданням якої є "дослідити, зрозуміти та пояснити походження, природу та поширеність життя у Всесвіті". Дослідники SETI шукають умисні сигнали від позаземних цивілізацій, екзопланети та населені світи в межах нашої галактики.

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"Інопланетний" сигнал був відправлений в межах проєкту A Sign In Space з орбітального апарату ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства 24 травня 2023 року о 19:00 за всесвітнім координованим часом. За 16 хвилин його отримали в Інституті SETI та кількох обсерваторіях на всій планеті.

Щоб розшифрувати повідомлення був створений сервер Discord, який використовувався як координаційний центр для обговорення сигналу. До спроб розв'язати "космічну задачку" приєдналися чотири тисячі людей.

Цілий рік знадобився команді анонімних батька та доньки, щоб зрозуміти, яка інформація була закодована у посланні Даніели де Пауліс. Вони припустили, що повідомлення являє собою відому обчислювальну модель, яка називається клітинним автоматом.

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Це двійкова модель, у якій є "живі" та "мертві" пікселі, що розвиваються за певними правилами та можуть створювати складні сценарії. Трансформація моделі за цими правилами дозволяє перейти від безглуздого набору одиниць та нулів (живих та мертвих пікселів) до повідомлення, яке має сенс.

Джон і Сара (вигадані імена батька та доньки) за допомогою ігрового движка Unity піддали повідомлення 6625 перетворенням. Результатом їх зусиль стало зображення п'яти амінокислот, закодоване у повідомленні. Кожен атом у схематичному зображенні цих органічних сполук представлений блоками, що мають різну кількість пікселів відповідно до номера хімічного елемента у таблиці Менделєєва:

один – для водню;

шість – для вуглецю;

сім – для азоту;

вісім – для кисню.

Видання зазначає, що розгадане повідомлення не означає кінець експерименту.

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"Де Пауліс розглядала цей виклик як спосіб імітувати те, з чим зіткнеться людство у разі отримання інопланетного сигналу. Насамперед було необхідно зрозуміти, що закодоване у повідомленні. Цю частину вирішили Джон та Сара… Тепер слід інтерпретувати, що означає сигнал? Чому саме ці п'ять амінокислот?" – пояснює IFLScience.

Тепер авторка "інопланетного" послання запрошує більше людей приєднатися до сервера Discord, щоб зрозуміти сенс повідомлення. З минулого року на сервер було надіслано понад 54 000 повідомлень, пов'язаних із проєктом, і команда проєкту сподівається, що до них приєднаються ще більше людей, щоб висловити свою думку та запропонувати можливі значення сигналу з космосу.

Нагадаємо, вчені озвучили цікаву та трохи образливу причину, чому інопланетяни не встановлюють контакт з людьми.На думку науковців, інопланетяни не зацікавлені у контакті з людиною.

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