Сигнали Wi-Fi можна використовувати, щоб “бачити людей крізь стіни” — дослідження

Така технологія може бути корисною для моніторингу самопочуття людей похилого віку або просто для виявлення підозрілої поведінки вдома.

Дослідники з Університету Карнегі-Меллона розробили метод тривимірного визначення форм і рухів людського тіла в кімнаті, використовуючи лише сигнали, що випромінюються маршрутизаторами Wi-Fi.

Про це повідомляє видання Vice.

Науковці продемонстрували, що за допомогою аналізу фази та амплітуди сигналів Wi-Fi крізь стіни можна виявити людей та їхнє положення. Для цього вони використали DensePose - систему відображення всіх пікселів на поверхні людського тіла на фотографії.

Дослідники Університету Карнегі-Меллона зауважили, що сигнали Wi-Fi "можуть служити повсюдною заміною" звичайним RGB-камерам, коли справа доходить до "виявлення" людей у кімнаті.

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За допомогою Wi-Fi, йдеться у дослідженні, такі перешкоди, як погане освітлення, з яким стикаються звичайні об’єктиви камер, долаються.

“Більшість домогосподарств у розвинених країнах вже мають Wi-Fi вдома, і цю технологію можна використовувати для моніторингу самопочуття людей похилого віку або просто для виявлення підозрілої поведінки вдома”, - прогнозують можливості для застосування цієї технології дослідники.

Нагадаємо, раніше вчені виявили нову анатомічну структуру в мозку, яка раніше ще не була описана.

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