Сині кити з'їдають 10 мільйонів шматків мікропластику на день: дослідження

Американські дослідники з'ясували, що сині кити споживають до 10 мільйонів шматочків мікропластику щодня.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, пише RFI.

Дослідницька група під керівництвом США спостерігала за пересуванням 191 блакитного, смугача фінвала та горбатого китів, які живуть біля узбережжя Каліфорнії.

Кити харчувалися переважно на глибині від 50 до 250 метрів, де міститься "найбільша концентрація мікропластику в товщі води".

Потім дослідники оцінили розмір і кількість ковтків, які кити отримували щодня, і те, що було відфільтровано, моделюючи три різні сценарії.

За найімовірнішим сценарієм, сині кити з'їдали до 10 мільйонів шматочків мікропластику на день. Протягом 90-120-денного річного сезону годівлі це становить понад мільярд шматків на рік.

Згідно з дослідженням, найбільша тварина, яка коли-небудь жила на Землі, також є і найбільшим споживачем мікропластику, з’їдаючи до 43,6 кілограма на день.

За оцінками, горбаті кити з’їдають близько чотирьох мільйонів шматочків на день. Зазначається, що 99% мікропластику всередину китів, тому що вони вже були всередині своєї жертви.

"Це нас хвилює. Ми (люди – ред.) також їмо анчоуси та сардини", – сказала одна з дослідниць Кахане-Раппорт.

Тепер, коли дослідники знають, скільки мікропластику споживають кити, вони хочуть визначити, якої шкоди він може завдати.

Нагадаємо, що китайські вчені вживили в голову голуба чип на сонячній батареї, завдяки якому вдалося дистанційно керувати польотом птаха з точністю 80-90% протягом двох годин.