Siri підслуховує: прокуратура Парижа почала розслідування проти Apple

Apple / © Associated Press

Реклама

Прокуратура Парижа розпочала офіційне розслідування стосовно американського технологічного гіганта Apple у зв’язку зі збором записів її голосовим помічником Siri.

Про це пише Politico.

Розслідування, яке проводить агентство OFAC, що бореться з кіберзлочинністю, було ініційоване після подання скарги французькою неурядовою організацією Ligue des droits de l’Homme.

Реклама

Ключовим поштовхом до розслідування стали свідчення Томаса Ле Бонньєка, колишнього співробітника субпідрядника Apple. У 2019 році, працюючи в Ірландії, Ле Бонньєк займався аналізом аудіофайлів, зроблених Siri, для покращення якості її відповідей.

Ле Бонньєк повідомив, що його робота включала прослуховування тисяч записів користувачів, які часто містили інтимні моменти та конфіденційну інформацію. Що найважливіше — ці записи могли бути використані для ідентифікації користувачів.

Експрацівник звернувся до прокуратури після безуспішних апеляцій до органів із захисту даних, включаючи французьку CNIL та ірландську DPC, яка у 2022 році закрила справу, не розпочавши розслідування.

Тепер Томас Ле Бонньєк вимагає відповідей на критично важливі питання:

Реклама

Скільки записів загалом було зроблено Apple з 2014 року?

Скільки людей постраждало від збору даних?

Де зберігаються ці конфіденційні дані?

Представник Apple у Франції своєю чергою заявив, що компанія «ніколи не використовувала дані Siri для створення маркетингових профілів, ніколи не надавала їх у рекламних цілях і ніколи не продавала їх».

Скарга у Парижі відкрила шлях для потенційного колективного позову у Франції. Цей позов іде паралельно з аналогічним позовом у США, де Apple також звинувачували у записі особистих розмов без відома споживачів.

У грудні 2024 року американське розслідування завершилося тим, що Apple погодилася врегулювати справу, виплативши 95 мільйонів доларів, хоча компанія і заперечувала будь-які правопорушення.

Нагадаємо, користувачі iPhone випадково знайшли приховану деталь у застосунку «Будильник». З’ясувалося, що звичне колесо часу насправді є списком.