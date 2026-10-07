Сюрприз із Чорнобиля: вчені виявили деталь у зруйнованому реакторі, яка змінює уявлення про аварію

Чорнобильська зона / © Getty Images

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Через 40 років після аварії на Чорнобильській АЕС частинки ядерного палива, викинуті зі зруйнованого реактора, виявилися значно стабільнішими, ніж припускали раніше. Це може допомогти точніше оцінювати ризики, пов’язані з радіоактивним забрудненням.

Про це йдеться у дослідженні вчених з Лейбніцького університету в Ганновері та Центру Гельмгольца Дрезден-Россендорф, опублікованому в Phys.org.

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Науковці дослідили шість високорадіоактивних фрагментів, які потрапили у довкілля після аварії 1986 року. Йдеться про так звані «гарячі частинки» розміром від 8 до 50 мікрометрів, які досі залишаються радіоактивними.

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За словами фізика Тобіаса Вайссенборна, такі частинки можна умовно поділити на три типи. Одні за складом досі схожі на ядерне паливо — діоксид урану. Інші частково або повністю вкриті цирконієм чи сплавлені з ним.

Третій тип утворився під час пожежі графітового сповільнювача в реакторі. Через високу температуру паливо окиснювалося з утворенням різних оксидів урану, зокрема U₃O₈. Такі сполуки можуть бути механічно нестійкими і розпадатися на дуже дрібні частинки, які здатен переносити вітер.

Що показало дослідження

Для аналізу науковці використали синхротронну рентгенівську дифракцію. Частинки виділили зі зразків ґрунту, зібраного в Україні, закріпили на вольфрамових електродах і доставили до Гренобля.

Кожну частинку досліджували приблизно під 2000 різними кутами, щоб отримати детальну картину її внутрішньої структури.

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Результат виявився несподіваним: кристалічна структура ядерного палива у досліджених фрагментах переважно збереглася навіть через чотири десятиліття.

Це означає, що залишки аварії можуть бути хімічно стабільнішими, ніж вважалося раніше. Частинки здатні утримувати всередині продукти поділу, а отже радіонукліди можуть не так швидко потрапляти у ґрунт і воду.

Втім, вчені застерігають від надто широких висновків.

«Кожна окрема частинка має свою унікальну структуру», — наголосив Вайссенборн.

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Дослідники проаналізували лише шість частинок із двох різних місць. Щоб оцінити загальну стабільність чорнобильських «гарячих частинок», потрібно вивчити значно більше зразків із різних районів.

Навіть у такому разі, зазначають науковці, неможливо буде дати універсальну оцінку ризиків для здоров’я. Частина фрагментів може руйнуватися швидше, тоді як інші залишатимуться стабільними і вивільнятимуть радіонукліди значно пізніше.

Тому нові результати не означають, що обмеження у Чорнобильській зоні відчуження можна скасувати. Водночас вони дають змогу краще зрозуміти, як поводяться залишки ядерного палива через десятиліття після аварії.

Вчені вже продовжують дослідження і планують окремо вивчати високорадіоактивні трансуранові фази, які збереглися після катастрофи.

Нагадаємо, що у Чорнобилі мешкає 100-річна Марія Чала. Раніше ми писали про те, як вона вижила посеред радіації та хижаків. Марія Ульянівна Чала народилась 1926 року, після аварії планетарного масштабу відмовилась залишати напризволяще свій будинок в селі Куповате та досі мешкає там зі своєю 74-річною донькою.

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