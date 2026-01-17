Скарб, який пролежав 300 років: у Польщі фермери натрапили на унікальні артефакти

Монети / © Адміністративна рада графства Стокгольм

На півночі Польщі звичайні польові роботи обернулися історичним відкриттям. Двоє фермерів у селі Буковець-Великий у Вармінсько-Мазурському воєводсты натрапили на закопаний скарб XVII століття — 162 срібні монети та супровідні артефакти.

Про це повідомило видання TOI.

Відкриття швидко зацікавило службу охорони культурної спадщини. На місці розпочали археологічні роботи, а всі предмети офіційно задокументували й вилучили для досліджень.

За попередніми висновками археологів, монети датуються 1660–1679 роками. До складу скарбу входять поширені для того часу номінали — шостаки, орти та тимфи. Монети були складені в керамічну посудину, уламки якої виявили під час розкопок. Це свідчить, що гроші навмисно сховали на зберігання, однак власник по них так і не повернувся.

Окрім монет, дослідники зафіксували побутові предмети XVII століття: фрагменти кераміки, металеві ґудзики, кільця, а також свинцеві кулі від вогнепальної зброї. Серед артефактів вирізняється декоративна застібка зі стилістичними ознаками, подібними до знахідок у регіонах, пов’язаних із Бранденбургом і Прагою. Це може свідчити про ширші торговельні та культурні контакти того часу.

Під час досліджень археологи також виявили залишки кам’яних конструкцій, які можуть вказувати на існування давньої забудови або господарського комплексу поблизу. Нині історики вивчають архівні матеріали, щоб з’ясувати, що саме могло розташовуватися на цьому місці.

Усі знахідки передали до Музею пограниччя в Дядькові. Там триває реставрація та науковий опис артефактів. За інформацією установи, скарб планують представити в постійній експозиції на початку 2026 року.

