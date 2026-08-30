500-річний затонулий корабель, наповнений золотом. Фото: Canva / © The Daily Galaxy

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На південному узбережжі Намібії у пустелі виявили 500-річний затонулий корабель, наповнений золотом, а також слонові кістки та сліди втраченої імперії. Цей торговельний світ зник майже п’ять століть тому.

Про це повідомляє науково-популярний блог Daily Galaxy.

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У квітні 2008 року працівники алмазної шахти неподалік міста Оранжемунд у Намібії випадково натрапили на рештки старовинного корабля. Це був «Bom Jesus» — португальське торговельне судно, яке, ймовірно, затонуло у 1533 році, коли прямувало до Індії.

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Корабель пролежав на узбережжі майже 500 років. Найцікавіше те, що його знайшли не просто десь біля моря, а прямо посеред території, де видобувають алмази. Це так звана Sperrgebiet — закрита зона на узбережжі Намібії, куди доступ суворо обмежений.

Корабель знайшли просто під час роботи шахти

Знахідка стала сенсацією не лише через вік корабля. На місці аварії зберігся надзвичайно цінний вантаж. Археологи виявили близько 22 тонн міді, зброю, навігаційні прилади та слонову кістку. Але найбільше вражають понад 2 тисячі золотих монет загальною вагою близько 23 кг.

На частині мідних злитків був знак у вигляді тризуба. Він пов’язаний із родиною Фуггерів — однією з найвпливовіших банківських династій Європи епохи Відродження.

Саме вантаж значною мірою допоміг зберегти рештки корабля. Важкі предмети утримували його частини на місці, а пісок накрив уламки та захистив їх від руйнування.

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Історія корабля «Bom Jesus»

Дослідники не знайшли документа, який би прямо підтверджував назву корабля. Тому вони зіставили одразу кілька речей: вантаж, монети та записи про португальські кораблі, які в XVI столітті ходили до Індії.

Одним із головних доказів стали монети португальського короля Жуана III. Їх карбували саме в період, коли португальці перевозили до Індійського океану гроші, метали та інші товари для торгівлі.

За цими даними дослідники припустили, що знайденим кораблем міг бути «Bom Jesus», яким командував Дом Франсіску де Норонья. На борту перебували моряки, солдати, купці та інші пасажири, які прямували до Індії.

Втім, на 100% встановити особу корабля не вдалося. Значна частина португальських архівів була знищена під час потужного землетрусу, цунамі та пожеж у Лісабоні в 1755 році.

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Чому ця знахідка така важлива

Для археологів «Bom Jesus» — справжня капсула часу. На одному кораблі вціліли предмети, які зазвичай ніколи не знаходять разом: мідь, золото, слонова кістка, зброя та обладнання корабля.

Це дозволяє вченим буквально побачити, як виглядала міжнародна торгівля майже 500 років тому, коли кораблі з Європи перевозили товари через Африку до Індії та інших частин Азії.

Що сталося з екіпажем

Точно невідомо, що сталося з людьми на борту. Історичні документи не зберегли повного опису останніх годин «Bom Jesus». Тому археологам доводиться відновлювати події за уламками корабля, розташуванням вантажу та особливостями узбережжя. Одне з можливих пояснень — корабель потрапив у сильний шторм біля берегів Намібії.

Археолог Дітер Нолі, який багато років досліджував цей важкодоступний район узбережжя, наголошував, наскільки небезпечним воно було для старовинних суден. Як він сказав National Geographic: «Зимовий шторм на цьому узбережжі — не жарт».

Тобто маємо корабель, який майже пів тисячоліття пролежав під піском, тисячі золотих монет, десятки тонн міді — і досі немає остаточної відповіді, як саме він загинув і що сталося з людьми, які були на його борту.

Серед уламків корабля знайшли небагато людських останків. Оскільки на місці майже не було ні тіл, ні особистих речей членів екіпажу, археологи припустили, що частина людей могла пережити аварію.

«Bom Jesus» став своєрідною капсулою часу

На цьому робота археологів не закінчилася. Після того, як предмети піднімають із землі або води, вони можуть почати швидко руйнуватися через контакт із повітрям і зміну вологості. Тому кожну знахідку потрібно правильно зберегти й законсервувати.

Конвенція ЮНЕСКО про охорону підводної культурної спадщини передбачає, що такі археологічні знахідки мають зберігатися так, щоб не зруйнуватися з часом.

Корабель знайшли на території алмазних розробок Namdeb — спільного підприємства уряду Намібії та компанії De Beers. Після виявлення уламків роботи в районі знахідки призупинили, щоб фахівці могли все ретельно дослідити, зафіксувати та вилучити цінні предмети.

І саме завдяки цьому археологи отримали унікальну можливість дослідити вантаж, який пов’язував одразу кілька частин світу.

На одному португальському кораблі опинилися європейські гроші та метал, африканська слонова кістка і товари, призначені для торгівлі в Індійському океані. Тобто «Bom Jesus» фактично показав, як майже 500 років тому були пов’язані між собою Європа, Африка та Азія.

Тому для археологів цінність корабля полягає не лише в золоті. Золото привернуло найбільше уваги, але саме весь вантаж допомагає зрозуміти, як працювала світова торгівля на початку XVI століття.

«Bom Jesus» став своєрідною капсулою часу: під піском на століття залишилася частина світу, у якому європейські кораблі перевозили гроші та метали, забирали ресурси з Африки й везли їх до торговельних центрів Індійського океану.

Нагадаємо, після 83 років технічні дайвери виявили на дні Іонічного моря рідкісний німецький катер часів Другої світової війни.

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