- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 308
- Час на прочитання
- 3 хв
Скарб на мільйони: у Чехії археологи знайшли золото (фото)
Золоті монети за попередніми даними, могли бути заховані під час війни.
У південно-східній частині Чехії археологи оголосили про сенсаційну знахідку рідкісного скарбу, який було знайдено біля містечка Трутнов.
Про це повідомляє Radio Prague International.
У лісі, на південному заході від гори Звічина, було виявлено схованку вагою 7 кг, що включала майже чотири кілограми золотих монет на суму понад 7,5 мільйона чеських крон.
Цей знахідок стався на початку лютого, коли двоє туристів вирушили в похід на південні схили гори Звічина, що знаходиться на схід від гір Крконоше. Спочатку вони натрапили на алюмінієвий контейнер, в якому зберігалося майже 600 монет, укладених в 11 стопок, кожна з яких була обгорнута чорною тканиною.
На відстані приблизно метра від контейнера, вони знайшли залізну коробку, в якій були розташовані шістнадцять сигаретних коробок, десять браслетів, гаманці з дроту, гребінець, ланцюг і пудрениця — всі ці предмети були виготовлені з жовтого металу.
На цей час археологи не мають уявлення, як скарб потрапив в землю або хто міг його сховати. Однак, за їхніми словами, це, ймовірно, сталося після 1921 року, оскільки саме на монетах знайдено останню дату цього року.
«Причини, через які цей скарб було поховано, досить очевидні. Це могло статися на початку війни, під час депортації чеського та єврейського населення, а також депортації німців після війни. Крім того, була грошова реформа, що теж могло бути причиною», — зазначив керівник археологічного відділу Музею Східної Чехії Мірослав Новак.
За словами Новака, власник скарбу, ймовірно, поховав його таким чином, щоб згодом мати можливість знайти. Проте особа, яка його заховала, і причина, чому скарб не був вилучений, залишаються таємницею.
Одне зрозуміло: основною мотивацією для схованки була цінність металу, зокрема золота. За словами нумізматиків музею, монети важать 3,75 кг:
«Це явно не було питанням номінальної вартості монет, чи вони коштували 5, 10 чи 100 крон. Важливо не те, що можна було купити за ці монети — це не мало значення. Скарб був схований, бо це був цінний метал», — зазначив Войтех Браделе, нумізмат музею.
Монети, що були знайдені, були з Франції, Туреччини, Бельгії, Австро-Угорщини, а також кілька монет з Румунії, Італії та Росії. Дослідження малих міток на монетах дозволило з’ясувати, що австро-угорські монети були не призначені для Чехії, а скоріше для території колишньої Югославії, зокрема Сербії чи Боснії та Герцеговини.
«Після 1921 року ці монети, ймовірно, були перевидавлені на місцевих монетних дворах, і лише пізніше, за невідомих обставин, потрапили з колишньої Югославії на нашу територію. Проте одне можна стверджувати з упевненістю — до 1921 року ці монети, ймовірно, не перебували на нашій території, а ще залишалися на Балканах», — пояснив Браделе.
Інші предмети зі скарбу ще не пройшли повного дослідження. Археологи сподіваються, що з допомогою архівних записів їм вдасться розкрити всю історію цього скарбу, захованого під горою Звічина.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що археологи розповіли про моторошний похоронний звичай людей, які жили у Європі 11-17 тисяч років тому.