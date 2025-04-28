Скарб на мільйони: у Чехії археологи знайшли золото (фото)

Знахідка археологів / © Radio Prague International

Реклама

У південно-східній частині Чехії археологи оголосили про сенсаційну знахідку рідкісного скарбу, який було знайдено біля містечка Трутнов.

Про це повідомляє Radio Prague International.

У лісі, на південному заході від гори Звічина, було виявлено схованку вагою 7 кг, що включала майже чотири кілограми золотих монет на суму понад 7,5 мільйона чеських крон.

Реклама

Цей знахідок стався на початку лютого, коли двоє туристів вирушили в похід на південні схили гори Звічина, що знаходиться на схід від гір Крконоше. Спочатку вони натрапили на алюмінієвий контейнер, в якому зберігалося майже 600 монет, укладених в 11 стопок, кожна з яких була обгорнута чорною тканиною.

На відстані приблизно метра від контейнера, вони знайшли залізну коробку, в якій були розташовані шістнадцять сигаретних коробок, десять браслетів, гаманці з дроту, гребінець, ланцюг і пудрениця — всі ці предмети були виготовлені з жовтого металу.

На цей час археологи не мають уявлення, як скарб потрапив в землю або хто міг його сховати. Однак, за їхніми словами, це, ймовірно, сталося після 1921 року, оскільки саме на монетах знайдено останню дату цього року.

© Radio Prague International

«Причини, через які цей скарб було поховано, досить очевидні. Це могло статися на початку війни, під час депортації чеського та єврейського населення, а також депортації німців після війни. Крім того, була грошова реформа, що теж могло бути причиною», — зазначив керівник археологічного відділу Музею Східної Чехії Мірослав Новак.

За словами Новака, власник скарбу, ймовірно, поховав його таким чином, щоб згодом мати можливість знайти. Проте особа, яка його заховала, і причина, чому скарб не був вилучений, залишаються таємницею.

Одне зрозуміло: основною мотивацією для схованки була цінність металу, зокрема золота. За словами нумізматиків музею, монети важать 3,75 кг:

«Це явно не було питанням номінальної вартості монет, чи вони коштували 5, 10 чи 100 крон. Важливо не те, що можна було купити за ці монети — це не мало значення. Скарб був схований, бо це був цінний метал», — зазначив Войтех Браделе, нумізмат музею.

© Radio Prague International

Монети, що були знайдені, були з Франції, Туреччини, Бельгії, Австро-Угорщини, а також кілька монет з Румунії, Італії та Росії. Дослідження малих міток на монетах дозволило з’ясувати, що австро-угорські монети були не призначені для Чехії, а скоріше для території колишньої Югославії, зокрема Сербії чи Боснії та Герцеговини.

«Після 1921 року ці монети, ймовірно, були перевидавлені на місцевих монетних дворах, і лише пізніше, за невідомих обставин, потрапили з колишньої Югославії на нашу територію. Проте одне можна стверджувати з упевненістю — до 1921 року ці монети, ймовірно, не перебували на нашій території, а ще залишалися на Балканах», — пояснив Браделе.

© Radio Prague International

Інші предмети зі скарбу ще не пройшли повного дослідження. Археологи сподіваються, що з допомогою архівних записів їм вдасться розкрити всю історію цього скарбу, захованого під горою Звічина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що археологи розповіли про моторошний похоронний звичай людей, які жили у Європі 11-17 тисяч років тому.