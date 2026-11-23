Срібні монети (ілюстративне фото) / © livescience.com

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В Угорщині під час будівництва електропідстанції робітники натрапили на справжній археологічний скарб — понад 200 стародавніх срібних монет. Знахідка пролежала в землі більш як дві тисячі років, причому на глибині лише 30 сантиметрів.

Про це повідомляє Metro з посиланням на енергетичну компанію E.on.

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Незвичайну знахідку зробили у місті Сомбатгей, де будують нову електропідстанцію. Під час земляних робіт виявили кілька стародавніх монет, після чого археологи продовжили пошуки за допомогою металошукачів.

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У результаті дослідники знайшли 208 кельтських срібних монет загальною вагою понад два кілограми. Йдеться про велемські тетрадрахми, яким понад 2000 років.

Монети були заховані в невеликій ямі, причому частина з них зберігалася в маленькій посудині.

Під час розкопок археологи виявили й інші незвичайні предмети. Серед них — невелика полірована кам'яна сокира, вік якої оцінюють майже у 7000 років, та скляна намистина з орнаментом у вигляді павичевих очей. Останню датують ранньою залізною добою — приблизно 700–600 роками до нашої ери.

З'ясувалося також, що на місці будівництва електропідстанції вартістю близько 17 мільйонів фунтів стерлінгів колись розташовувалася римська сільськогосподарська вілла.

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Хоча споруди давно зникли, археологам вдалося частково відтворити планування головної будівлі.

Серед знахідок особливу увагу привернув фрагмент стародавньої цеглини з відбитком собачої лапи.

Дослідники припускають, що колись ця цеглина була частиною системи підігріву підлоги римської вілли. Ймовірно, тварина залишила слід на матеріалі ще до його затвердіння.

Усі знайдені артефакти планують виставити в музеї Саварії у Сомбатгеї, де відвідувачі зможуть побачити скарб, що залишався прихованим під землею понад два тисячоліття.

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Раніше повідомлялось, що під час огляду пам’ятки трипільської культури біля села Мединя, що на Івано-Франківщині, науковці виявили чимало артефактів, вік яких перевищує п’ять тисячоліть. Їх знайшли на розораному полі в урочищах Лази та Чумали.

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