Скарби пшевороської культури: у Польщі натрапили на унікальну знахідку

Ритуальне пошкодження зброї — зігнуті або розбиті мечі, зіпсовані клинки, деформовані щити — часто зустрічається в похованнях представників пшеворської культури.

Група дослідників, які шукали артефакти Другої світової війни у польському лісі, натрапила на набагато старіший артефакт — майже 2000-річний меч, розбитий на три частини. Науковці припускають, що ця зброя могла бути похоронним даром загиблому воїну вандалів, племені, яке стало відомим своїм розграбуванням Риму в V столітті.

Про це повідомили в Live Science.

Знахідку зробили в січні детективи з історичного клубу Inventum Association у Юрі — горбистому та лісистому регіоні на півдні Польщі. Попередній аналіз, проведений у Ченстоховському музеї, вказує на те, що меч є двогострим спатою — широким мечем, який широко використовувався кінними воїнами германських племен у період Римської імперії. У III–V століттях нашої ери на території сучасної Польщі мешкали носії пшеворської культури, до якої належали й вандали.

"Меч належав впливовій людині з племені вандалів", — розповів президент Inventum Association Маріуш Влударж у коментарі Live Science. "Зброя була навмисно зламана на три частини під час церемонії поховання воїна та поміщена на кремаційне багаття".

Ритуальне пошкодження зброї — зігнуті або розбиті мечі, зіпсовані клинки, деформовані щити — часто зустрічається в похованнях представників пшеворської культури. Вважається, що ця традиція могла бути запозичена у кельтів і відома як "ритуальне вбивство" або "жертвопринесення зброї".

Також читайте У Єрусалимі знайшли давнє поховання монахині в ланцюгах: що здивувало учених

"Зараз меч досліджується фахівцями Ченстоховського музею", — повідомив Влударж. Учасники Inventum Association планують продовжити дослідження місця знахідки, однак його точне розташування поки що не розголошується до завершення аналізу.

Після проведення необхідних експертиз меч буде підданий консервації, а згодом, ймовірно, стане експонатом у музеї.