Скарби з-під льоду: у Норвегії танення льодовиків розкрило унікальні знахідки (фото)

Глобальна зміна клімату змушує льодовики по всьому світу танути, а разом із цим на світ виходять унікальні артефакти, які проливають світло на життя давніх цивілізацій.

Через підвищення середньої температури планети льодовики невпинно відступають. Це вже спричинило безпрецедентні екстремальні погодні явища, такі як аномальна спека та посухи, підвищення рівня океану і руйнування льодовикових шапок. У процесі цього з-під льоду з’являються дивовижні історичні артефакти – від стародавніх інструментів і зброї до людських решток та предметів побуту.

Про це повідомляє Science Alert.

Відкриття, зроблені внаслідок танення льодовиків, дали поштовх розвитку нової наукової галузі – льодовикової археології. Ця дисципліна зосереджена на дослідженні артефактів, які залишилися збереженими у льоді протягом століть і навіть тисячоліть.

Норвегія займає провідне місце у цій сфері. За словами археолога Еспена Фінстада, співкерівника дослідницької програми "Секрети льоду", норвезькі вчені вже знайшли близько 4500 артефактів – це понад половина всіх знахідок льодовикової археології у світі.

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Одним із найпродуктивніших місць розкопок є льодовик Лендбрін. Це стародавній маршрут, яким протягом століть користувалися мандрівники, мисливці та торговці – від часів вікінгів і до Середньовіччя. Літнє танення льодовика 2024 року призвело до нових сенсаційних відкриттів.

Команда археологів під керівництвом Фінстада обстежила понад 12 ділянок у гірських районах. Для транспортування спорядження дослідники використовували в’ючних коней, що дозволило їм проводити тривалі експедиції.

Серед артефактів, виявлених у Лендбріні, є:

Давні стріли – використовувалися для полювання на північних оленів.

Залишки торгівельних шляхів – предмети, які підтверджують масштабні контакти між регіонами.

Незвичайні наконечники стріл – деякі виготовлені з річкових мідій, що свідчить про далекі торгові маршрути.

Попри наукову цінність цих знахідок, їхнє виявлення є тривожним дзвінком для людства. Спалювання викопного палива спричиняє парниковий ефект, що пришвидшує танення льодовиків. Вчені закликають до екологічних змін, адже, хоч льодовики відкривають свої таємниці, їхнє зникнення загрожує глобальним катастрофам.

Знахідка на льодовику Лендбрін / Фото: Espen Finstad/secretsoftheice.com

Знахідка на льодовику Лендбрін / Фото: Espen Finstad/secretsoftheice.com

Знахідка на льодовику Лендбрін / Фото: Espen Finstad/secretsoftheice.com

Знахідка на льодовику Лендбрін / Фото: Espen Finstad/secretsoftheice.com

До слова, археологи знайшли в Італії стародавнє "місто мертвих", якому майже 3 000 років.