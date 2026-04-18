Скарби під водою: у Гібралтарській затоці виявили понад сотню затонулих кораблів різних епох

Затонулий корабель / © Reuters

У Гібралтарській затоці археологи виявили понад сотню затонулих кораблів різних епох — від V століття до н.е. до періоду Другої світової війни. Дослідження охоплює один із ключових морських коридорів між Європою та Африкою, де століттями перетиналися торговельні, військові та дослідницькі маршрути.

Про це повідомило видання The Guardian.

Загалом команда трирічного проєкту під керівництвом Університету Кадіса за участі науковців з Університету Гранади виявила у затоці 151 археологічну пам’ятку, з яких 134 — це корабельні аварії. Наразі дослідники детально задокументували 34 об’єкти

Найдавніша знахідка — судно пунічної епохи, яке датується V століттям до н.е. Серед інших об’єктів — 23 римські кораблі, два пізньоримські, чотири середньовічні та 24 судна раннього нового часу. Крім того, археологи зафіксували окремі знахідки новітньої доби, зокрема двигун і гвинт літака 1930-х років.

Як пояснив керівник дослідження, професор археології Університету Кадіса Феліпе Сересо Андрео, район Гібралтарської протоки здавна був стратегічним «вузьким місцем», через яке проходили кораблі незалежно від їхнього призначення — торговельного, військового чи дослідницького. За його словами, у Середземномор’ї небагато локацій із такою концентрацією та різноманіттям археологічних пам’яток різних культур і народів. У затоці виявлено судна з різних країн, зокрема іспанські, британські, венеціанські та голландські.

Окремий інтерес для дослідників становлять три середньовічні кораблі, які можуть допомогти краще зрозуміти мореплавство в період ісламського правління на півдні Іспанії.

Серед знахідок також — канонерський човен кінця XVIII століття «Puente Mayorga IV», який використовували для швидких атак на британські лінійні кораблі поблизу Гібралтару. Такі судна маскувалися під рибальські човни, а під час атаки відкривали вогонь із гармат, встановлених на носі.

Під час дослідження цього корабля археологи натрапили на незвичний предмет — дерев’яну скриньку у формі книги. Спершу її вважали сховищем для документів або предметом, пов’язаним зі шпигунством, однак після огляду з’ясувалося, що всередині зберігалися дерев’яні гребінці.

Дослідники наголошують, що археологічні пам’ятки в затоці перебувають під загрозою. Серед основних ризиків — розвиток портової інфраструктури, днопоглиблювальні роботи та будівництво доків. Також вплив має зміна клімату: підвищення рівня моря змінює шари осаду й може оголювати залишки кораблів, а інвазивні водорості поширюються на підводних об’єктах.

Щоб привернути увагу до збереження цих пам’яток, команда створює цифрові моделі та 360-градусні відео затонулих суден. Їх демонструють у музеях, місцевих адміністраціях і публікують онлайн, щоб зробити підводну спадщину доступною для ширшої аудиторії.

