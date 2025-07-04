"Скарби, що викликають сльози": біля Мадагаскару знайдено судно, затоплене піратами 300 років тому

З місця аварії судна Nossa Senhora do Cabo вилучено понад 3300 артефактів

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Археологи повідомили про знахідку біля берегів Мадагаскара уламків затонулого судна, захопленого три століття тому під час одного з найвідоміших піратських рейдів в історії.

Про це повідомляє Live Science.

Американські дослідники, які вивчали це місце протягом 16 років, вважають, що це Nossa Senhora do Cabo — португальський корабель, який віз з Індії «скарби, що викликають сльози». Так англійською мовою кажуть про неймовірні багатства, розмір та велич яких неможливо уявити.

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Але подорож Nossa Senhora do Cabo додому перервав піратський напад. Судно було атаковано та захоплено відомим капітаном піратів Олів’є «Стерв’ятником» Левассером.

Докази, ідентифікація та цінність знахідки

Рештки затонулого судна зараз лежать на дні невеликої гавані біля острова Носі Бораха (Іль-Сент-Марі) біля північно-східного узбережжя Мадагаскару, який був відомим притулком для піратів у «Золоту добу піратства» на початку XVIII століття. Ідентифікація судна підтверджується численними доказами, включаючи аналіз його підводної структури, історичні записи та артефакти, знайдені в уламках. Серед них — релігійні фігурки, частини розп’яття та табличка зі словом «INRI», виготовлені, ймовірно, в Гоа.

Згідно з записами, «Nossa Senhora do Cabo» залишила Гоа на початку 1721 року, прямуючи до Лісабона з віцекоролем Португалії та архієпископом Гоа на борту. Дорогою судно було пошкоджено штормом і було змушене викинути за борт гармати. Тому, коли його атакувала група піратських кораблів 8 квітня 1721 року поблизу острова Реюньйон, судно не змогло чинити опір і було захоплене.

За словами дослідників, скарби, що перевозив корабель, включали золоті злитки та скрині з перлами. Вантаж оцінюється у понад 138 мільйонів доларів у сучасному еквіваленті

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«Це неймовірне багатство навіть за піратськими стандартами», — зазначили археологи.

Історичне значення та подальші дослідження

Після захоплення пірати відвели судно до Мадагаскару, щоб розділити здобич. Іль-Сент-Марі була обрана європейськими піратами через її захищені якірні стоянки та відсутність колоніального управління, що робило її ідеальною базою. Дослідники зазначають, що в районі Іль-Сент-Марі за «Золотої доби піратства» затонуло або було затоплено від семи до десяти суден, принаймні чотири з них, можливо навіть зі скарбами, лежать у самій гавані.

З уламків «Nossa Senhora do Cabo» вже вилучено понад 3300 артефактів, проте подальшому пошуку заважає шар мулу та піску. Археологи підкреслюють, що раніше Іль-Сент-Марі була недооцінена, і сподіваються, що майбутні дослідження призведуть до детальнішого аналізу багатьох затонулих суден у цьому регіоні.

Нагадаємо, 3000 китайських авто разом із судном затонули в океані після катастрофи, яка тривала три тижні. Екіпаж евакуювався з судна після того, як не зміг загасити пожежу, яка спалахнула на палубі з електромобілями.

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