Скелет у римському саркофазі спантеличував учених 150 років: нові подробиці давньої загадки

Саркофаг. Фото: The Queen’s Jubilee Gallery, Westminster Abbey/Wikimedia

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Майже 150 років дослідники намагалися встановити, кому належить середньовічний скелет, знайдений у давньоримському саркофазі у Вестмінстерському абатстві. Нове дослідження вказало на найімовірнішого кандидата.

Про це повідомило видання Live Science.

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Кам’яний саркофаг виявив головний муляр Вестмінстера 1869 року. Під час дослідження з’ясувалося, що поховання було розграбоване ще на початку XIX століття. Знахідка також поставила перед фахівцями загадку: на основі саркофага був латинський похоронний напис римської доби IV століття, тоді як кришку прикрашав великий середньовічний хрест.

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Римський напис свідчить, що спочатку саркофаг виготовили для чоловіка на ім’я Валерій Амандін. На його основі викарбували: «На пам’ять про Валерія Амандіна. Валерій Супервентор і Марцелл зробили це для свого батька». Однак через кілька століть труну, вочевидь, використали повторно.

Дослідження кісток показало, що в саркофазі лежав чоловік середнього віку та середнього зросту. Він мав ознаки остеоартриту й подагри, а також дві загоєні травми ребер. Радіовуглецевий аналіз датував останки 987–1052 роками, підтвердивши, що поховання належить до Середньовіччя.

Археолог-консультант Вестмінстерського абатства Ворвік Родвелл вважає, що чоловік майже напевно був абатом. На це, зокрема, вказують незвичайний кам’яний саркофаг і великий хрест на його кришці.

Дослідник звузив перелік можливих кандидатів до трьох настоятелів Вестмінстера — Вульфсіґа, Ельфвіґа та Вульфнота. Перший згодом залишив абатство і став єпископом в іншому місці, тому його поховання у Вестмінстері вважають малоймовірним. Серед двох інших кандидатів на користь Ельфвіґа свідчить те, що він був ченцем Вестмінстера ще до того, як очолив абатство.

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Водночас остаточно встановити особу похованого поки неможливо. Так само залишається загадкою, чому для середньовічного абата використали римський саркофаг, адже такі випадки були надзвичайно рідкісними.

За однією з версій, первісний власник саркофага Валерій Амандін міг бути раннім християнином і помітною постаттю римського Лондона. Дослідники також припускають, що неподалік сучасного Вестмінстерського абатства могла існувати римська вілла з цвинтарем, який археологам ще належить знайти.

Нині загадковий саркофаг виставлений у Галереях діамантового ювілею королеви у Вестмінстерському абатстві.

Нагадаємо, раніше у Чехії археологи дослідили скарб із понад 2150 срібних монет, який пролежав під землею близько дев’яти століть.

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