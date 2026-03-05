Реклама

Скелети двох людей, знайдені ще 1963 року в печері Роміто поблизу міста Папасідеро, Італія, виявилися родичками — матір’ю та дочкою.

Про це повідомляє Need To Know.

Обидві жили понад 12 тисяч років тому та мали рідкісну генетичну форму карликовості.

Протягом десятиліть археологи намагалися з’ясувати характер їхніх стосунків і причини незвично низького зросту. Відповідь вдалося отримати завдяки сучасному аналізу ДНК, зокрема дослідженню скроневої кістки — однієї з найщільніших частин черепа, яка добре зберігає генетичний матеріал.

Генетичне дослідження, проведене науковцями з Віденського університету, показало, що жінки «найімовірніше» були матір’ю та дочкою. Крім того, у них виявили мутації, пов’язані з порушенням росту скелета.

Скелети з печери Роміто / Фото: Adrian Daly

Дослідники встановили, що молодша з них страждала на акромезомелічну дисплазію типу Марото (AMDM) — рідкісне спадкове захворювання, яке спричиняє значне зниження зросту та вкорочення кінцівок. Її зріст становив приблизно 110 см. Мати була вищою — близько 145 см — і, ймовірно, мала легшу форму цього генетичного порушення.

Скелети з печери Роміто / Фото: Adrian Daly

Науковець Даніель Фернандес з Університет Коїмбри зазначив, що різниця у ступені прояву хвороби може пояснюватися гетерозиготною мутацією — коли одна копія гена змінена, а інша ні. Це демонструє, як один і той самий ген міг по-різному впливати на членів доісторичної родини.

Попри фізичні обмеження, дівчина дожила до підліткового віку. Це свідчить про те, що спільнота мисливців-збирачів, до якої вони належали, забезпечувала їй догляд і підтримку.

Едріан Дейлі з Університетського лікарняного центру Льєжа підкреслив, що рідкісні генетичні захворювання існували впродовж усієї історії людства, а їхнє вивчення допомагає краще розуміти сучасну медицину.

Дослідження не лише проливає світло на генетику доісторичних людей, а й демонструє рівень соціальної підтримки у давніх суспільствах.

Нагадаємо, раніше археологи розкопали скелет лицаря з рідкісним генетичним захворюванням.