Схожий на кота-підлітка: вчені показали як виглядав тиранозавр одразу після народження

Динозавр

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Уявлення про дитинство тиранозавра рекса довелося переглянути. Нове дослідження показало, що майбутні гігантські хижаки народжувалися меншими за домашнього кота, а одна самка могла відкладати до трьох десятків яєць.

Про це пише ScienceAlert.

Відкриття стало можливим завдяки аналізу дрібних кісток, які роками зберігалися в музейних колекціях і майже не привертали уваги дослідників.

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Палеонтологи встановили, що одна з крихітних плеснових кісток належала не невідомому дрібному динозавру, а новонародженому Tyrannosaurus rex. Її структура, насичена мікроскопічними кровоносними судинами, свідчила про те, що тварина перебувала на самому початку життя.

За оцінками дослідників, знайдений малюк мав приблизно 75 сантиметрів завдовжки та важив близько 2,5 кілограма. При цьому маса під час вилуплення могла становити лише 1,7 кілограма — менше, ніж у середнього домашнього кота.

Попри свої скромні розміри, новонароджені тиранозаври вже були справжніми хижаками.

Науковці звернули увагу, що їхні маленькі зуби мали характерні сліди зношення. Це свідчить, що дитинчата вже на ранньому етапі життя могли гризти кістки — так само, як це робили дорослі десятитонні тиранозаври.

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Скільки дитинчат мав тиранозавр

Нові розрахунки також допомогли оцінити розмір яєць, з яких вилуплювалися тиранозаври.

Вчені дійшли висновку, що самка T. rex, ймовірно, відкладала від 20 до 30 яєць за одну кладку. Це суперечить поширеним припущенням, що великі динозаври мали небагато потомства та активно його доглядали.

Дослідники вважають, що тиранозаври могли займати проміжне місце між сучасними плазунами, які відкладають багато яєць і майже не доглядають за потомством, та птахами, які приділяють багато уваги своїм пташенятам.

Автори роботи наголошують, що справжній прорив стався завдяки повторному дослідженню музейних експонатів. Багато дрібних кісток роками залишалися поза увагою, адже більшість учених традиційно зосереджувалася на великих черепах і майже повних скелетах динозаврів.

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Саме ці непомітні рештки допомогли вперше реконструювати перші дні життя одного з найвідоміших хижаків в історії Землі.

Дослідження показує, що тиранозавр рекс починав життя зовсім не як грізний велетень, а як крихітний хижак, який мав вижити серед десятків братів і сестер у світі, де небезпека чекала на кожному кроці.

На думку палеонтологів, відкриття допоможе краще зрозуміти еволюцію великих динозаврів, їхню стратегію розмноження та особливості розвитку потомства. Воно також демонструє, що навіть добре відомі види можуть приховувати чимало наукових сюрпризів, якщо уважніше придивитися до музейних колекцій.

Нагадаємо, на території стоянки Каррерас-Пампа дослідники виявили майже 18 тисяч окремих слідів, залишених динозаврами приблизно 70 мільйонів років тому.

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