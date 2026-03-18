Схожий на видру і пахне оцтом: що відомо про невловимого хижака планети

Кущовий собака / © Wikimedia

Реклама

Кущовий собака (Speothos venaticus), мешканець Центральної та Південної Америки, залишається одним із найменш вивчених видів родини псових. Через прихований спосіб життя більшість наукових даних про цих тварин отримано під час спостережень у неволі, тоді як зустрічі з ними у дикій природі є надзвичайно рідкісними.

Про це пише Discover wildlife.

Зовнішність та унікальні адаптації

Кущові собаки — одні з найменших диких представників своєї родини. Їхня вага становить лише 5–7 кг, а висота у холці не перевищує 30 см. Зовні тварини нагадують тер’єрів: вони мають кремезну статуру, короткі лапи та пухнастий хвіст.

Реклама

Ключовою особливістю виду є частково перетинчасті лапи, які роблять їх вправними плавцями та дозволяють легко пересуватися мулистими берегами. Завдяки цій особливості та любові до води їх часто називають «водяними собаками». Ще одна назва — «оцтова собака» — походить від специфічного різкого запаху сечі, якою вони мітять територію.

Соціальна структура та полювання

Ці хижаки ведуть переважно денний, напівкочовий спосіб життя. У неволі вони живуть групами до 12 особин, де розмножується лише альфа-пара, а інші допомагають доглядати за потомством.

Собаки полюють зграями, використовуючи для координації звуки, схожі на пташині крики. Вони заганяють здобич (броненосців, капібар, великих гризунів та навіть страусів нанду) до води. Тварини оселяються в підземних норах (часто покинутих броненосцями) або дуплах дерев.

Ареал та статус виду

Попри широку географію поширення — від Панами до Парагваю — стабільні популяції зафіксовані лише в Перу та Гаяні. Кущові собаки є «універсалами середовища», оскільки здатні виживати як у вологих лісах, так і в саванах, проте завжди тримаються поблизу водойм.

Реклама

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) класифікує вид як такий, що знаходиться під загрозою зникнення. Головними проблемами є:

Втрата та фрагментація природного середовища. Хвороби, що передаються від домашніх собак. Незаконне полювання на дичину, що є кормовою базою хижака.

Через невловимість виду традиційні фотопастки часто виявляються неефективними. Для вивчення кущових собак вчені використовують спеціально навчених собак-детекторів, які знаходять екскременти диких родичів за запахом, після чого дослідники проводять аналіз ДНК для ідентифікації особин.

