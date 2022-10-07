Скільки потрібно часу, щоб стати справжніми друзями: вчені з’ясували

Вчені з Оксфордського університету кажуть, що що для встановлення міцних дружніх зв'язків потрібно не так багато часу.

Вчені з Оксфордського університету під час нового дослідження з’ясували: щоб зміцнити соціальні зв'язки між людьми, які поки є лише знайомими, потрібно докладати зусиль протягом 2040 хвилин або 34 годин.

Про це пише видання Daily Mail.

Як показують результати дослідження, в якому взяли участь 2 тисячі респондентів, для того, щоб отримати нового друга, потрібно здійснити 11 взаємодій між тим, хто шукає друга та потенційним другом. Кожна така взаємодія має в середньому тривати протягом 3 годин та 4 хвилин протягом 5,5 місяців. Після цього, як вважають вчені, звичайна знайома людина може перейти до статусу "друг".

За словами вченого Робіна Данбара, дружба є одним із найважливіших факторів, який впливає на психологічне та фізичне здоров'я людини, а також на те, наскільки людина почувається цілком щасливою.

"Знайти хорошого друга складно, але якщо докласти зусиль, то це можливо. Кожному з нас потрібен добрий друг, який надасть нам правильну емоційну підтримку", — зазначив Данбар.

Раніше вчені з’ясували, чому в дорослому віці час летить так швидко. Дослідження вчених показало, що в міру старіння швидкість, з якою наш мозок отримує та обробляє зображення, поступово знижується, а це призводить до тимчасової невідповідності у спогадах.

Дружба чи тільки робота: як українці ставляться до своїх колег

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