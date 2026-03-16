Скільки часу потрібно, щоб пішки обійти Місяць / © pexels.com

Ідея пішої подорожі навколо Місяця звучить як наукова фантастика, однак дослідники вирішили перевірити її з точки зору науки. Використовуючи дані місій «Аполлон» та сучасні експерименти з моделювання місячної гравітації, вчені спробували підрахувати, скільки часу знадобилося б людині, щоб обійти природний супутник Землі пішки.

Про це йдеться на порталі Т4.

Екваторіальна довжина Місяця становить приблизно 10 920 км — це співставно з найдовшими пішохідними маршрутами на нашій планеті. Проте пересування в умовах космосу суттєво відрізняється від звичайної прогулянки на Землі.

Як гравітація впливає на швидкість ходьби

Одним із ключових факторів є слабка гравітація Місяця, яка становить лише близько однієї шостої земної. Під час історичних місій «Аполлон» астронавти могли пересуватися поверхнею зі швидкістю приблизно 2,2 км/год.

Причиною були важкі та жорсткі скафандри, які майже не згиналися в колінах. Через це астронавти рухалися своєрідними підстрибуваннями, а не звичайною ходою.

Втім сучасні дослідження показують, що в майбутньому швидкість пересування може бути значно більшою. Експерименти NASA під час параболічних польотів, які дозволяють імітувати умови зниженої гравітації, продемонстрували інший результат.

У нових гнучких космічних костюмах людина може рухатися зі швидкістю до 5 км на годину — майже так само, як під час звичайної прогулянки на Землі.

Скільки часу тривала б така подорож

Якщо уявити гіпотетичну ситуацію, коли астронавт рухається без зупинок зі швидкістю 5 км/год, то обійти Місяць по екватору можна було б приблизно за 91 день безперервної ходьби.

Однак у реальних умовах це практично неможливо.

За оцінками фахівців із космічної медицини, людина у скафандрі зможе активно рухатися лише 4-5 годин на добу. За цей час астронавт здатен подолати приблизно 20 км.

Чому експедиція може тривати півтора року

Решту часу доведеться витрачати на відпочинок, поповнення запасів кисню та захист від екстремальних умов на поверхні супутника.

Температура на Місяці може змінюватися від сильного перегріву вдень до надзвичайного холоду вночі. Крім того, астронавтам довелося б уникати небезпечного сонячного випромінювання та обходити великі кратери.

З огляду на складний рельєф і необхідність регулярного відновлення сил у спеціальному мобільному модулі або ровері, повна навколомісячна подорож пішки могла б зайняти приблизно півтора року — близько 547 днів.

Попри те, що такий сценарій поки залишається лише теоретичним, подібні розрахунки допомагають ученим краще підготуватися до майбутніх тривалих експедицій на Місяць.

