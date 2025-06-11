Скільки клітин мозку відповідають за тверезість: учені зробили приголомшливе відкриття

Алкоголь

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Пристрасть до алкоголю контролює всього близько 500 нейронів із мільярдів клітин мозку. До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи Масачусетського університету, провівши низку експериментів на мишах.

Результати їхнього дослідження опубліковано в журналі Nature Neuroscience.

Під час експериментів учені застосували передові методи — оптогенетику, оптометрію, електрофізіологію та одноклітинну транскриптоміку. Їм вдалося не лише точно локалізувати нейрони, які відповідають за розвиток алкогольної залежності, але й керувати їх активністю за допомогою світла.

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Науковці з’ясували, що при «вимкненні» групи з 500 нейронів миші різко починали пити більше алкоголю. Натомість під час їх активації алкогольна пристрасть різко знижувалася.

«Важко повірити, що така маленька група клітин може так сильно впливати на поведінку», — зазначив доктор Мартін, дослідник Інституту нейропсихіатричних досліджень.

Якщо аналогічні групи нейронів вдасться виявити в людини, це відкриття може кардинально змінити підхід до лікування алкогольної залежності. Медики зможуть застосовувати точкову терапію — з впливом лише на критично важливі нейрони, а не на весь мозок.

Хоча дослідження проводилися тільки на мишах, люди мають схожу структуру мозку. Тому аналогічний механізм може працювати і у людей.

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Нагадаємо, учені з’ясували, що саме кофеїн робить із нашим мозком під час сну.