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- Наука та IT
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Скільки клітин мозку відповідають за тверезість: учені зробили приголомшливе відкриття
Це відкриття може кардинально змінити підхід до лікування алкогольної залежності.
Пристрасть до алкоголю контролює всього близько 500 нейронів із мільярдів клітин мозку. До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи Масачусетського університету, провівши низку експериментів на мишах.
Результати їхнього дослідження опубліковано в журналі Nature Neuroscience.
Під час експериментів учені застосували передові методи — оптогенетику, оптометрію, електрофізіологію та одноклітинну транскриптоміку. Їм вдалося не лише точно локалізувати нейрони, які відповідають за розвиток алкогольної залежності, але й керувати їх активністю за допомогою світла.
Науковці з’ясували, що при «вимкненні» групи з 500 нейронів миші різко починали пити більше алкоголю. Натомість під час їх активації алкогольна пристрасть різко знижувалася.
«Важко повірити, що така маленька група клітин може так сильно впливати на поведінку», — зазначив доктор Мартін, дослідник Інституту нейропсихіатричних досліджень.
Якщо аналогічні групи нейронів вдасться виявити в людини, це відкриття може кардинально змінити підхід до лікування алкогольної залежності. Медики зможуть застосовувати точкову терапію — з впливом лише на критично важливі нейрони, а не на весь мозок.
Хоча дослідження проводилися тільки на мишах, люди мають схожу структуру мозку. Тому аналогічний механізм може працювати і у людей.
Нагадаємо, учені з’ясували, що саме кофеїн робить із нашим мозком під час сну.