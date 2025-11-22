Скільки людей ніколи не були онлайн: ООН назвала точну цифру

Інтернет / © Credits

Понад чверть населення планети досі не має доступу до інтернету — такий висновок нового звіту ООН. Попри те, що цифрові технології стали звичними для більшості світу, прогрес у підключенні сповільнився, а нерівність між регіонами зростає.

Про це повідомило видання obnews.co.

Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) повідомляє: нині онлайн перебуває майже шість мільярдів людей, але за останній рік до мережі долучилося лише близько 100 мільйонів. Водночас понад 2,2 мільярда людей досі не мають доступу до Інтернету.

Офлайн залишаються переважно мешканці країн з низьким і середнім рівнем доходів — на них припадає 96% людей, які ніколи не користувалися інтернетом. У найменш розвинених державах онлайн лише 23% населення. Африка продовжує залишатися найменш підключеним континентом — інтернетом користуються тільки 36% жителів. У Європі та країнах Америки ситуація протилежна: доступ до мережі мають майже всі, а частка офлайн-користувачів не перевищує 8–12%.

За даними звіту, молоді люди користуються інтернетом суттєво частіше:

82% людей віком 15–24 років мають доступ до мережі;

серед усього населення цей показник становить 72%.

У Африці різниця ще разючіша: онлайн половина молоді проти лише третини дорослих.

Місце проживання також визначає рівень цифрової доступності:

42% мешканців сільських районів світу ніколи не заходили в інтернет;

у містах офлайн залишаються лише 15%;

у Європі 13% сільських жителів досі не мають доступу до мережі.

Покриття 5G охоплює вже понад половину світу, а без базового сигналу 3G залишаються тільки близько 312 мільйонів людей. Та навіть за наявності інфраструктури мільйони не можуть дозволити собі підключення.

У 2018 році в мережі побували лише 50% населення світу. Пандемія пришвидшила цифровізацію, однак у 2022 році офлайн залишалися 37% людей. Звіт ООН показує: шлях до повного глобального підключення буде довгим — і залежить не лише від технологій, а й від економічних можливостей країн.

