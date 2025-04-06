Скільки мурах повзає Землею: відповідь вас приголомшить

Мурахи. / © Credits

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Важко уявити, але світ населяють близько 20 квадрильйонів мурах. Це число з п’ятнадцятьма нулями, і, за словами вчених, воно може бути навіть заниженим.

Про це розповідає Earth.com.

Найшвидші екологи у світі

Мурахи — надзвичайно витривалі та організовані комахи, яких у природі налічується близько 22 тисяч видів. У кожній колонії чітко розподілені ролі: одні розмножуються, інші піклуються про потомство, збирають їжу або доглядають за хворими.

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Їхній секрет — у колективному розумі: як нейрони в мозку, мурахи взаємодіють на рівні всієї колонії, створюючи складні структури, мостові переходи з власних тіл, грибні “ферми” й навіть демонструючи здатність до кооперативного мислення.

Більшість мурах — у тропіках

Дослідження показує, що найбільше мурах мешкає в тропічних і субтропічних регіонах, де вони гніздяться серед опалого листя та активні на поверхні ґрунту. Вивчення їхнього розселення допомагає зрозуміти, як змінюється біорізноманіття внаслідок глобального потепління, зміни ландшафтів і клімату.

Вплив, який не помітиш з першого погляду

Хоча мурахи здаються дрібними й непомітними, їхня роль в екосистемі колосальна. Лише на одному гектарі вони можуть перемістити до 13 тонн ґрунту на рік, що стимулює кругообіг поживних речовин. Вони поширюють насіння, розкладають органіку, підтримують родючість землі та допомагають лісам відновлюватися.

Проте буває і навпаки — інвазивні види, такі як вогняні мурахи, можуть шкодити місцевим екосистемам.

Навіщо рахувати мурах

Попри мікроскопічний розмір, мурахи мають максимальний вплив на природу. Їхня чисельність, як вважають вчені, має стати основою для подальших програм збереження довкілля, адже мурахи — чутливі індикатори змін в екосистемах.

І хоч ми не бачимо їх щодня, вони — усюди. І тепер ми знаємо, що під кожним нашим кроком — мільярди крихітних, але надзвичайно важливих істот.

Загальна вага мурах вражає не менше, ніж їхня кількість.

Як зазначає Шультайс, сумарна біомаса мурах перевищує масу всіх диких птахів і ссавців разом узятих і становить приблизно п’яту частину біомаси всього людства. Це ще раз підкреслює, наскільки важливою є їхня роль у глобальних екосистемах.