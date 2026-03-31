Скільки ви проживете: вчені знайшли спосіб вирахувати фінал життя за добу

Реклама

Вчені виявили, що динаміка генетичних маркерів лише за 24 год. дає точніший прогноз тривалості життя, ніж роки спостережень. Дослідження на рибах кіліфіш показало, що якість роботи клітин на «старті» визначає швидкість біологічного зношування.

Про це пише BBC Science Focus.

Люди звикли сприймати тривалість життя як складне поєднання генетики, способу життя та випадковостей, яке неможливо точно передбачити. Однак нові дослідження у сфері молекулярної біології свідчать: основи довголіття можуть визначатися у вкрай короткий період. Науковці навчилися «зчитувати» потенційне майбутнє організму, аналізуючи активність генів лише протягом однієї доби. Це відкриття суттєво змінює уявлення про роботу нашого біологічного годинника.

Реклама

«Ми виявили, що динаміка певних генетичних маркерів всього за 24 години може дати точніший прогноз щодо фіналу життя, ніж роки спостережень за зовнішніми ознаками старіння», — зазначають провідні дослідники старіння.

Дослідження щодо визначення тривалості життя

Прорив став можливим завдяки дослідженню африканської бірюзової рибки кіліфіш (killifish). Цей вид є унікальною моделлю, адже проходить повний життєвий цикл — від народження до природної смерті — за кілька місяців. Вчені виявили, що активність генів у молодих риб протягом одного дня пов’язана з їхньою загальною тривалістю життя. Якщо генетичні процеси в цей період працюють стабільно, організм має більше шансів на довголіття.

Дослідники зосередили увагу на механізмах відновлення ДНК і метаболізмі білків. З’ясувалося, що ефективність цих процесів у ранньому віці, зафіксована протягом 24 год., впливає на те, як швидко з часом накопичуються біологічні пошкодження.

Це можна порівняти із запуском ракети: якщо курс заданий точно від самого початку, вона досягне цілі; навіть незначна похибка на старті може призвести до серйозних відхилень наприкінці. Так само і короткий період активності генів може визначити темп старіння організму.

Реклама

Вчені зможуть за добу виявляти ризики для здоров’я

Хоча люди живуть значно довше, базові клітинні механізми старіння залишаються подібними. Вчені припускають, що аналогічний «одноденний тест» у майбутньому дозволить виявляти приховані ризики для здоров’я за багато років до появи симптомів. Це відкриває перспективи для персоналізованої медицини, де лікування підбиратиметься відповідно до того, як саме працює індивідуальний генетичний «таймер».

Водночас дослідники підкреслюють: такий прогноз не є остаточним вироком. Розуміння того, які процеси працюють неідеально в цей ключовий період, дає можливість втручання. Йдеться про використання сенолітиків — препаратів, що видаляють старі клітини, а також спеціальних дієт, здатних активувати гени довголіття, зокрема сиртуїни. Таким чином, знання про потенційну тривалість життя може стати інструментом для її корекції.

Світ наближається до моменту, коли простий аналіз крові або зразок тканини зможе замінити складні обстеження. Можливість оцінити власні перспективи всього за одну добу відкриває новий рівень контролю над здоров’ям. Залишається питання: чи готові люди знати цей прогноз, щоб спробувати його змінити.

До слова, дослідження вчених з Інституту Вейцмана свідчить, що генетика впливає на довголіття значно сильніше, ніж вважалося раніше. Використавши математичну модель для відсіювання «зовнішньої смертності» (нещасні випадки, інфекції), професор Урі Алон встановив, що спадковість визначає тривалість життя приблизно на 50%, а не на 6 — 33%, як зазначали попередні дані. Решта 50% залежать від способу життя, довкілля та випадкових біологічних факторів.