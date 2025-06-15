Скільки золота приховує Земля: геологи шокували оцінками запасів

Лише невелика частка золотих запасів Землі доступна для видобутку

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Золото завжди було символом багатства та стабільності, але скільки ж цього дорогоцінного металу ще ховається у надрах нашої планети? За оцінками вчених, попри мільйони тонн вже видобутого золота, левова частка його запасів залишається недосяжною.

Про це пише Live Science.

Видобуті запаси та приховані тонни

За даними Геологічної служби США (USGS), людство видобуло близько 206 000 тонн золота. Водночас, Всесвітня рада із золота називає трохи більшу цифру — 238 391 тонну. Це величезна кількість, яка вже пройшла через економіку світу.

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Однак, навіть попри це, у світових родовищах залишається значна кількість золота, видобуток якого наразві є економічно виправданим. USGS оцінює ці запаси приблизно у 70 550 тонн. Найбільші поклади нерозвіданих родовищ знаходяться у Росії, Австралії та Південній Африці.

Недосяжні глибини: золото ядра Землі

Цікаво, що згадані тонни — це лише крихітна частка всього золота на Землі. Переважна більшість дорогоцінного металу — близько 99% від усіх світових запасів — зосереджена у ядрі планети.

За підрахунками геологів, його там стільки, що вистачило б покрити всю поверхню Землі шаром золота завтовшки майже пів метра. Але доступ до цих запасів наразі технологічно неможливий.

Концентрація золота у земній корі становить близько 4 частин на мільярд, а загальний обсяг металу у корі оцінюється приблизно в 441 мільйон тонн. Вчені вважають, що золото, яке ми знаходимо в породах та рудних родовищах сьогодні, потрапило на Землю під час так званого «Пізнього важкого бомбардування» — періоду в історії планети, коли вона зазнавала інтенсивних ударів метеоритів. Ці небесні тіла принесли на поверхню дорогоцінні метали, які згодом сформували відомі нам родовища.

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Нагадаємо, нові наукові дослідження відкрили, що в центрі Землі зосереджено величезну кількість золота та інших металів, які поступово мігрують з ядра через мантію і потрапляють до земної кори.