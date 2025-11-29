Скільки зубів було в пащі тиранозавра: вчені нарешті з'ясували

Тиранозавр / © pixabay.com

Учені вважають, що паща одного з найбільших і найжорстокіших динозаврів була всіяна десятками зубів, які могли досягати в довжину від 19 до 30 сантиметрів.

Про це пише IFLScience.

За словами вчених, вважається, що паща тиранозавра вміщала від 50 до 60 величезних зубів — деякі з них були довшими, ніж у доісторичної акули Otodus megalodon. Учені вважають, що кожен зуб був розміром із банан і сягав у довжину від 19 до 30,5 сантиметра із зазубреними краями.

За словами палеонтологині хребетних з Університету Манітоби Крістін Брінк, зуби тиранозавра рекса міцніші, ніж в інших дрібних тероподів, і могли витримувати сильніші навантаження. Вони, ймовірно, також були здатні дробити кістки, тоді як більш дрібні види, як вважається, використовували свої зуби для розрізання плоті.

Вважається, що тиранозаври були активними хижаками, здатними переслідувати або нападати із засідки на здобич, і харчувалися всім, що траплялося їм на очі — трицератопсами, едмонтозаврами та навіть іншими тиранозаврами. Скам’янілий вміст шлунків показав, що тиранозаври з’їдали безліч дитинчат, які були легкою здобиччю, проте в їхньому раціоні були й гіганти.

