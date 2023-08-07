Складається з металів: вчені виявили планету, якої не повинно існувати

Вчені виявили масивну екзопланету, що обертається навколо невеликої зірки з малою масою.

Про це пише Space.

Астрономи вивчили дані космічного телескопа TESS і з'ясували, що навколо відносно маленької зірки, що має приблизно 30% маси Сонця, обертається велика планета.

З'ясувалося, що біля зірки-червоного карлика під назвою TOI-4860 за 1,5 земного дня здійснює повний оберт великий газовий гігант, який приблизно на 25% менший за розмірами за Юпітер. Ця екзопланета отримала назву TOI-4860 b.

Згідно з теорією формування планет, об'єкти такого розміру не повинні з'являтися поруч із маломасивними зірками. Але ще більше астрономів здивував той факт, що TOI-4860 b складається з великої кількості металів.

Раніше стало відомо, що у Сонячній системі була ще одна планета.

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