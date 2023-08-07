Складається з металів: вчені виявили планету, якої не повинно існувати

Екзопланета отримала назву TOI-4860 b.
Вчені виявили масивну екзопланету, що обертається навколо невеликої зірки з малою масою.
Про це пише Space.
Астрономи вивчили дані космічного телескопа TESS і з'ясували, що навколо відносно маленької зірки, що має приблизно 30% маси Сонця, обертається велика планета.
З'ясувалося, що біля зірки-червоного карлика під назвою TOI-4860 за 1,5 земного дня здійснює повний оберт великий газовий гігант, який приблизно на 25% менший за розмірами за Юпітер. Ця екзопланета отримала назву TOI-4860 b.
Згідно з теорією формування планет, об'єкти такого розміру не повинні з'являтися поруч із маломасивними зірками. Але ще більше астрономів здивував той факт, що TOI-4860 b складається з великої кількості металів.
Раніше стало відомо, що у Сонячній системі була ще одна планета.
Читайте також:
- Стародавня ДНК розкрила, хто саме жив у резиденції правителів інків
- Таємнича планета Нібіру знищить Землю: коли це станеться
- У Марс вріжеться його супутник: коли очікувати катастрофи
- Астрономи вперше виявили "троянські планети": що це таке
- Астрономи виявили планету-гіганта, щільність якої нагадує цукрову вату
- Вчені розгадали таємницю планети, якої не повинно було існувати