Найбільший скорпіон в історії Землі — що з’ясували вчені / © pixabay.com

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Науковці з’ясували, що стародавній скорпіон Praearcturus gigas, який жив близько 415 мільйонів років тому, міг бути найбільшим серед усіх відомих науці скорпіонів. За оцінками дослідників, довжина тварини перевищувала один метр.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Скам’янілості, знайдені у Великій Британії, вперше описали ще у 1870-х роках. Однак тривалий час науковці не могли дійти згоди щодо того, якій саме істоті вони належали. Розв’язати це питання вдалося завдяки комп’ютерній томографії та аналізу давніх замальовок.

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За розмірами Praearcturus gigas можна порівняти із собакою середньої величини. Лише його клешні сягали 16 сантиметрів завдовжки, що перевищує довжину тіла багатьох сучасних скорпіонів.

За словами палеонтолога британського Музею природничої історії Річі Говарда, скорпіон міг досягти таких розмірів завдяки відсутності інших великих хижаків. У той період життя на суходолі лише зароджувалося, а предки сучасних плазунів, ссавців і птахів ще не залишили водного середовища.

Дослідники також виявили на одній із кінцівок стародавньої істоти гребенеподібні структури. Це може свідчити про те, що скорпіон був здатний видавати звуки, тручи частини тіла одна об одну. Такий механізм називається стридуляцією, його використовують і деякі сучасні скорпіони.

На скам’янілостях, знайдених в Уельсі, науковці помітили структури, схожі на ті, які мають сучасні краби та омари. Дослідники припускають, що Praearcturus gigas міг полювати як у воді, так і на суходолі.

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Однією з можливих причин занепаду популяції гігантських скорпіонів науковці називають посилення конкуренції за їжу. Водночас, за їхніми оцінками, цей вид міг існувати ще близько 40 мільйонів років після періоду, яким датують досліджені скам’янілості.

За словами палеонтолога Грега Еджкомба, якщо скорпіони походять від предка, який дихав повітрям, то Praearcturus gigas міг бути прикладом тварини, яка повернулася до водного середовища після того, як її предки освоїли суходіл.

Нагадаємо, раніше вчені розкрили секрет виживання гігантського ракоподібного в океанських глибинах в умовах холоду, величезного тиску та тривалої відсутності їжі.

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