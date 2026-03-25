Британська технологічна компанія Raspberry Circle встановила унікальний рекорд, скинувши плюшеву іграшку зі стратосфери.

Про це пише New York Post.

Її героїня — Емі, жовто-зелена м’яка істота вагою 255 грамів — 4 березня досягла висоти 35 484 метри над Кінгстоном, штат Нью-Йорк, на борту висотної повітряної кулі.

Після розриву кулі іграшка м’яко приземлилася на дерево у Віндзорі, штат Коннектикут, повідомив генеральний директор компанії Сачін Рауль.

Емі подана до Агентство сертифікації світових рекордів для офіційного встановлення рекорду і компанія чекає на підтвердження. Пригоди Емі висвітлюються на сторінці в Instagram, де вона вже зібрала понад мільйон підписників і понад 65 мільйонів переглядів.

Плюшева іграшка Емі / © instagram.com/emyadventure1

Деякі спостерігачі припускали, що плюшева іграшка могла згоріти під час спуску, але фізик-теоретик Аві Лоеб пояснив, що її низька щільність і невисока максимальна швидкість дозволили уникнути перегріву.

«Метеори згорають через величезну швидкість та тепло, що виділяється при уповільненні в атмосфері. М’яка іграшка ж може безпечно долетіти до Землі», — зазначив Лоеб.

Спершу Емі була створена як штучний інтелектуальний компаньйон, але згодом компанія почала скидати реальних «мінівихованціі» з дедалі більшої висоти. За задумом Raspberry Circle, це надихає молодь більше проводити час на свіжому повітрі. Крім того, компанія жартома додає до скидання один міліметр висоти за кожного нового підписника Instagram.

Нагадаємо, вчені назвали планети, які схожі на Землю, де можуть бути іншопланетяни.