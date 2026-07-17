"Слід смерті": вчені розкрили, як насправді віруси зламують наш імунітет

Дослідники виявили моторошний механізм того, як наші ж мертві клітини розносять інфекцію в організмі / © Pixabay

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Група біохіміків з Університету Ла Троб в Австралії виявила абсолютно новий механізм поширення вірусних інфекцій в організмі людини. Дослідники з’ясували, що збудники хвороб здатні ховатися у залишках відмерлих клітин і таким чином безперешкодно проникати до сусідніх здорових тканин.

Про це революційне відкриття в галузі біології пише авторитетний науковий журнал Nature Communications.

Хлібні крихти для імунітету

Програмована загибель клітин, відома як апоптоз, є природним способом організму швидко позбутися пошкоджених або непотрібних елементів. Досі вважалося, що процес фрагментації мертвої клітини є випадковим і досить простим явищем.

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Науковці використали 3D-зйомку, детально проаналізували цей процес і виявили раніше невідомий тип позаклітинних везикул. Ці білкові кишені, що містять фрагменти ДНК та РНК, отримали назву F-ApoEVs, або «слід смерті».

Вони діють як своєрідні хлібні крихти, які вказують шлях імунній системі. Імунітет йде цим слідом, щоб ефективно прибрати клітинне сміття і запобігти запаленням чи автоімунним реакціям.

Ідеальне маскування для інфекції

Несподіванкою для команди стало те, як хитро віруси навчилися використовувати цей природний процес очищення на свою користь. Під час експерименту з вірусом грипу вчені побачили, що патоген буквально ховає свої частинки всередині цих залишкових везикул.

Коли імунна система починає прибирати залишки мертвої клітини, вона мимоволі розносить заховані вірусні фрагменти до сусідніх здорових тканин. За словами біологів, це раніше невідомий науці спосіб поширення інфекції в організмі.

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Розмови з могили та перспективи лікування

Дослідження доводить, що навіть після загибелі клітини продовжують активно комунікувати з організмом і безпосередньо впливати на імунні функції. Ця взаємодія може як підтримувати здоров’я, так і завдавати йому шкоди в разі вірусного втручання.

Наразі виявлений механізм ще потребує подальшого ретельного тестування за межами лабораторії. Вчені сподіваються, що глибше розуміння цього базового біологічного процесу відкриє абсолютно нові шляхи для розробки ліків.

У майбутньому фахівці планують створити препарати, які зможуть покращувати роботу везикул «сліду смерті». Це дозволить ефективніше лікувати системний червоний вовчак та блокувати поширення вірусів ще на етапі клітинного прибирання.

Нагадаємо, милі та допитливі єноти, які дедалі більше звикають до життя поруч із людьми в містах та на фермах, опинилися в центрі уваги науковців через серйозну інфекційну загрозу. Дослідники заявили, що ці всеядні тварини є переносниками небезпечної для людей бактерії.

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