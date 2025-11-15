Сліди давнього міста знайшли під водами одного з найглибших озер

Озеро Іссик-Куль / © Вікіпедія

Реклама

Під водами величезного солоного озера Іссик-Куль у Киргизстані науковці виявили сліди затопленого міста, яке існувало ще у 15 столітті.

Про це повідомляє Daily Mail.

Хоча максимальна глибина цього озера становить 668 метрів, що робить його восьмим за глибиною озером у світі, його прибережна територія надзвичайно мілководна.

Реклама

Саме тут, у північно-західній частині озера Іссик-Куль, було знайдено залишки середньовічного поховання, великі керамічні посудини та частини будівель з випаленої цегли.

Вважається, що в місті розташовувалися мусульманські молитовні будинки, школи, лазні та, можливо, навіть млин для випікання хліба.

Керівник експедиції Валерій Кольченко, науковий співробітник Національної академії наук Киргизької Республіки, сказав, що це було «важливе» комерційне поселення.

Однак у 15 столітті воно було втрачено через жахливу трагедію, яку за масштабами можна «порівняти з катастрофою Помпеїв».

Реклама

«Ділянка, яку ми вивчаємо, була містом або великим торговим центром», — сказав Кольченко.

Що саме знайшли археологи

Археологи дослідили чотири підводні зони на глибині від одного до чотирьох метрів поблизу берегової лінії озера.

У першій вони виявили численні споруди з обпаленої цегли, включаючи одну, в якій знаходилося жорно — величезний круглий камінь, який використовувався для подрібнення та подрібнення зерна, — а також обвалені підводні кам’яні споруди та дерев’яні балки.

Дослідники вважають, що вони виявили сліди громадської будівлі, яка, можливо, служила мечеттю, лазнею або мусульманською школою, відомою як медресе.

Реклама

У трьох інших зонах також було виявлено сліди мусульманського некрополя XIII століття, а також круглих і прямокутних споруд з глиняної цегли.

Що сталося з давнім містом

Це втрачене поселення, як кажуть науковці, було «містом або великою комерційною агломерацією» на одній з важливих ділянок Шовкового шляху, історичної мережі, що з’єднувала Європу та Азію.

Шовковий шлях активно використовували від II століття до нашої ери до середини XV століття для торгівлі шовком, спеціями, дорогоцінними металами з Китаю до Середземномор’я.

Але місто на озері Іссик-Куль було спустошене «жахливим землетрусом» на початку XV століття, що призвело до затоплення поселення.

Реклама

На думку археологів, на момент катастрофи мешканці вже покинули поселення.

Після катастрофічного землетрусу населення регіону різко змінилося, тут з’явилися кочові народи, які не будували великих міст.

Нагадаємо, у Мексиці археологи виявили унікальне місто-фортецю Пасо Темпрано, що існувало 1200 років тому Дослідники відзначають наявність чіткої соціальної ієрархії, оборонних споруд, церемоніальної площі та навіть спеціального майданчика для гри.